Al via la fase diocesana per la beatificazione di suor Wanda Boniszewska

Mistica stigmatizzata della Congregazione delle Suore degli Angeli, a 17 anni dalla sua scomparsa, è iniziato il processo di beatificazione nell’arcidiocesi di Varsavia

Anna Poce – Città del Vaticano

Si è aperta ieri, nella cappella degli arcivescovi di Varsavia, la fase diocesana del processo di beatificazione di suor Wanda Boniszewska (1907-2003), mistica stigmatizzata della Congregazione delle Suore degli Angeli. Il cardinale Kazimierz Nycz, nel corso della prima sessione, ha giurato, dinanzi al Tribunale, che porterà avanti il processo sulla vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio nella fase diocesana. Il processo, iniziato a 17 anni dalla morte della religiosa, su richiesta della Congregazione delle Suore degli Angeli, sarà guidato dall'arcidiocesi di Varsavia, dove è morta la candidata all'altare.

Un eroismo possibile

Delegato del metropolita di Varsavia presso il Tribunale sarà padre Jacek Wiliński; promotore di giustizia, padre Michał Turkowski; notaio, padre Bartłomiej Pergoł; e, notaio ausiliario, suor Aleksandra Więcek CSA. Postulatore, invece, sarà l'avvocato padre Michał Siennicki SAC. “Il processo che stiamo iniziando oggi mira a dimostrare che l'eroismo è possibile anche nelle circostanze più difficili della vita” hanno affermato i sacerdoti nel corso di questa prima sessione, raccontando come “Wanda Boniszewska, nonostante l'ingiusta condanna ad anni di prigionia sovietica, sia rimasta eroicamente davanti a Cristo, testimoniandolo e portando le sue ferite sul suo corpo”. La donna è stata scelta da Cristo per espiare i peccati degli altri, in particolare dei sacerdoti e delle persone consacrate, nella sua vita di grande sofferenza, segnata dalla comparsa delle stigmate. Suor Wanda Boniszewska è morta in odore di santità il 2 marzo 2003, all'età di 96 anni, a Konstancin-Jeziorna, dopo 76 anni di vita religiosa, che ha mostrato al mondo il valore straordinario della vita mistica e della spiritualità appassionata.