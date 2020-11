Rammarico dei vescovi francesi per il limite di 30 persone alle

Interno Chiesa in Francia (AFP or licensors)

In seguito all’emergenza coronavirus, Parigi ha confermato il limite massimo di fedeli che posso partecipare alle celebrazioni. Una decisione “inapplicabile e irrealistica” per i presuli

Lisa Zengarini – Città del Vaticano

Resta in vigore per il momento il limite delle trenta persone alle celebrazioni religiose in Francia. Nonostante le proteste dei vescovi e degli altri rappresentanti dei culti e l’impegno dell’esecutivo a correggere il provvedimento, il presidente Emmanuel Macron ha confermato la sua decisione, alla luce - ha spiegato - dell’attuale “situazione epidemiologica”. I vescovi hanno preso atto con rammarico della situazione, ma in un nuovo comunicato, ribadiscono che “i protocolli presentati dalle varie religioni avrebbero potuto rendere le decisioni più facilmente applicabili ed eque” e si interrogano sui “reali criteri utilizzati dal governo per fissare le condizioni di questo confinamento”.

La fede non è accessoria

“I culti – affermano - non possono certamente essere paragonati alle attività commerciali, ma trattare le religioni in questo modo significa considerare la fede di milioni di credenti come accessoria. Questo è un grave errore per tutta la nostra società”. "Il primo ministro – prosegue la nota della Conferenza episcopale – si è impegnato ad aprire subito la discussione per consentire quanto prima una soglia proporzionale alle dimensioni degli edifici”. La Cef chiede però “una vera ed efficace consultazione per raggiungere un accordo” e si riserva “il diritto di utilizzare i mezzi legali appropriati”. I vescovi ribadiscono, infine, “il pieno e totale impegno dei cattolici nella lotta contro questa epidemia e il loro desiderio di servire il bene maggiore della nostra società”.