On line il calendario liturgico della Custodia di Terra Santa

Una maniera per seguire la vita liturgica della Custodia di Terra Santa: è lo scopo dell’iniziativa francescana

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

La Custodia francescana di Terra Santa ha pubblicato il proprio calendario liturgico del 2021. Il calendario, in latino, è disponibile sul portale della Custodia per le fraternità francescane, ma anche per quanti vogliono partecipare alle celebrazioni proprie francescane e della Terra Santa. Segue l’anno liturgico ed inizia con la prima domenica di Avvento, che quest’anno cade il 29 novembre, e l’entrata solenne del Custode di Terra Santa a Betlemme.

I prossimi appuntamenti

“È un modo per seguire la vita liturgica della Custodia di Terra Santa per tutti coloro che la amano e vogliono pregare insieme a francescani - si legge su custodia.org - seguendo anche le pellegrinazioni che durante l’anno segnano il ricordo e la devozione sui luoghi che ha toccato la vita terrena di Nostro Signore Gesù Cristo”. Insieme al calendario liturgico sono state rese disponibili le Pellegrinazioni Liturgiche in italiano, inglese e spagnolo, con le indicazioni delle celebrazioni particolari. E così il 5 gennaio, a Betlemme, l’appuntamento è alle 11.30 con l’ingresso del custode di Terra Santa fra Francesco Patton, cui seguiranno primi Vespri e processione, mentre il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la Messa è prevista alle 10. Sempre nel mese di gennaio sono segnalate, il 10, giorno in cui si celebra il battesimo di Gesù, alle 9 l’ingresso di fra Patton a Gerico e alle 9.45 la processione con la Messa sulle rive del Giordano, e ancora il 17 gennaio la Messa a Cana per ricordare il primo miracolo di Gesù.