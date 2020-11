Abusi, sanzioni disciplinari per il cardinale Gulbinowicz

Dopo aver svolto un'indagine la Santa Sede ha deciso di sottoporre il porporato polacco a provvedimenti per aver compiuto atti di abuso su minori e altri reati

Con un comunicato diffuso alle 12 di oggi, la Nunziatura apostolica in Polonia ha informato che il cardinale Henryk Gulbinowicz, uno dei porporati più anziani del Paese, è stato raggiunto da provvedimenti in seguito ad abusi compiuti nel passato. Il cardinale emerito dell'arcidiocesi di Breslavia è stato accusato di molestie, atti omosessuali e collaborazione con l’allora Servizio di sicurezza.

I provvedimenti presi a carico del cardinale

Nel comunicato diramato dalla Nunziatura si legge che "a seguito dell'indagine sulle accuse mosse al cardinale Henryk Gulbinowicz e dopo aver analizzato altre accuse riguardanti il passato del porporato, la Santa Sede ha preso le seguenti decisioni disciplinari nei suoi confronti: divieto di partecipare a qualsiasi celebrazione o riunione pubblica, divieto di usare le insegne vescovili, interdizione dal servizio funebre e della sepoltura in cattedrale". Inoltre il cardinale Gulbinowicz sarà tenuto al "pagamento di un'adeguata somma di denaro sotto forma di donazione per le attività della Fondazione San Giuseppe, istituita dalla Conferenza episcopale polacca per sostenere le attività della Chiesa a favore delle vittime di abusi sessuali, la loro assistenza psicologica, la prevenzione e l'educazione delle persone responsabili della protezione dei minori”.