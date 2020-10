Una messa al giorno per i bambini non nati

L'iniziativa coinvolge numerose città della Slovacchia ed è promossa dal Forum for Life con “la speranza è che le persone aprano i loro cuori e sostengano economicamente tutte le donne in attesa e le organizzazioni che le stanno aiutando"

Davide Dionisi - Città del Vaticano

E' intitolata "Candle for Unborn Children", la Campagna del Forum internazionale For Life che promuove una serie di messe - dal 25 ottobre fino al 2 novembre - che avranno intenzioni speciali. “Vogliamo unirci in preghiera alle mamme incinte e ai papà dei loro figli” spiegano i promotori.

Obiettivo del progetto

“La speranza è che le persone aprano i loro cuori e sostengano economicamente tutte le donne in attesa e le organizzazioni che le stanno aiutando. Preghiamo anche per quelle coppie che hanno intenzione di intraprendere la via dell’inseminazione artificiale e per i giovani affinché difendano la vita dal concepimento fino alla morte naturale. Un pensiero particolare anche alla Slovacchia perché la vita deve diventare parte integrante della nostra cultura e delle nostre leggi. Vogliamo pregare, infine, per tutte quelle famiglie colpite dalla perdita di un nascituro”.

Come seguire le Celebrazioni Eucaristiche

Le messe potranno essere seguite on line. Sabato 31 ottobre la funzione andrà in onda sulle frequenze di Lumen Radio, mentre il 2 novembre, giorno in cui verranno ricordati i bambini mai nati, la celebrazione eucaristica sarà trasmessa da TV Lux.