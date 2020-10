Il Rosario per il tempo di pandemia è un e-book

Si chiama “Rosario per la Crisi e la Salute”, lo ha scritto la Commissione Vaticana Covid-19 per accompagnare la recita attraverso testimonianze di vita vissuta durante l’emergenza virus. Da oggi è scaricabile e gratuito, può essere condiviso, stampato e distribuito a piacere

Alessandro De Carolis – Città del Vaticano

Nel mistero doloroso c’è anche la storia di Juan, cui la pandemia ha subito strappato il lavoro e non ce l’avrebbe fatta senza l’aiuto di sua moglie. O ci sono altre storie, vissuti spesso drammatici di persone colpite dall’emergenza sanitaria. E c’è la fiducia in un sostegno che viene da un abbraccio più alto, che la fede e la preghiera attirano in mezzo all’umanità alla ricerca nuove certezze. Sta qui il senso del Rosario pensato appositamente per pregare per chi è stato colpito dal coronavirus e per qualsiasi altro tipo di malattia.

Il 7 ottobre arriva la app

Il 30 maggio era stato il Papa a prendere in mano la corona davanti alla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani e a implorare con la Chiesa l’intercessione della Vergine. Ora, gli esperti chiamati da Francesco nella Commissione Covid-19 hanno ideato il “Rosario per la Crisi e la Salute”, dove le decine di Ave Maria si intervallano a testimonianze dolorose causate dalla pandemia raccolte da varie pari del mondo. Un’idea fruibile attraverso un e-book e, dal 7 ottobre prossimo, festa della Madonna del Rosario, anche come audioguida utilizzando “Click To Pray eRosary”, l'app gratuita che aiuta a pregare questa preghiera mariana, il cui contenuto è stato creato dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa e sviluppata dalla GadgeTek Inc (GTI).

"Pregare per un futuro più sano"

“Sono tempi di sofferenza, di divisione e di incertezza. Ma allo stesso tempo, questo momento di sfida è un'opportunità per cambiare e per preparare un futuro più sano”, ha detto commentando l’iniziativa padre August Zampini, segretario aggiunto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e uno tra i coordinatori della Commissione COVID-19. “Guidati dalla Vergine Maria, che ha saputo conservare le cose nel suo cuore sofferente, riuniamoci in preghiera mentre lavoriamo per il benessere delle persone, delle istituzioni e del pianeta.”

Come utilizzarlo

L’accesso al nuovo e-book del Rosario, completamente gratuito (si può condividere, stampare e distribuire liberamente), è possibile da oggi utilizzando questi riferimenti:

Rete Mondiale di Preghiera del Papa site https://www.popesprayer.va/it/rosario-crisi-e-salute/

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale site http://www.humandevelopment.va/it/news/rosario-crisi-e-salute.html

Click To Pray eRosary landing

Amazon Kindle.