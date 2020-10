Papua Nuova Guinea: Festival del cortometraggio, per i giovani e l'ambiente

A Port Moresby l'Isff20 con il titolo "Keep It Clean. Go Green" , il Festival organizzato dalla Commissione per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale che ha presentato piccoli film sul tema della salvaguardia del Creato, realizzati dagli studenti delle scuole e delle università del Paese oceanico

Anna Poce – Città del Vaticano

Si è svolto sabato 10 ottobre, al Cinema Paradise di Waigani, a Port Moresby, il Festival internazionale del cortometraggio (Isff20), dal titolo "Keep It Clean. Go Green". In anteprima opere di sensibilizzazione alle tematiche ambientali degli studenti delle scuole e delle università del Paese. Organizzato dalla Commissione per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale della Papua Nuova Guinea, l’evento si è svolto, alla presenza, tra gli altri, del cardinale John Ribat, arcivescovo di Port Moresby, dei rappresentanti dell’Australian high commission, di Caritas Australia, di sacerdoti, religiosi e fedeli, in tutto un centinaio di persone.

Il cardinal Ribat ai giovani: create un cambiamento positivo

"Voi siete il futuro del nostro Paese e molti giovani di oggi hanno bisogno di programmi simili che li guidino e diano loro una formazione e una direzione nella vita", ha affermato il cardinale Ribat, congratulandosi con gli studenti per il loro lavoro cinematografico, che per lo più ha rappresentato la realtà, questioni pratiche e attuali, che molte persone nel Paese si trovano ad affrontare. Li ha quindi esortati ad impegnarsi maggiormente per creare un cambiamento positivo nella società e ad agire nell’ambito delle questioni ambientali.

Creare film per crescere spiritualmente

Nei loro interventi gli studenti hanno messo in evidenza quanto questa esperienza li abbia aiutati a crescere spiritualmente, a prendere coscienza di quale effetto abbia sulle nostre vite la distruzione dell'ambiente e a mostrare quindi l’importanza della salvaguardia del creato.