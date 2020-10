Irlanda nella diocesi di Ossory il catechismo è interattivo

Un programma online innovativo basato sui programmi adottati nelle parrocchie che permette ai bambini e alle loro famiglie di fare insieme un percorso verso la celebrazione dei sacramenti

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

A proporre il progetto on line interattivo, è la diocesi di Ossory - Irlanda - per quanti si accosteranno ai sacramenti della riconciliazione, della comunione e della confermazione.

La preparazione

“Uno degli elementi cardine di una celebrazione veramente feconda e gioiosa dei sacramenti è un efficace programma di preparazione - ha detto il vescovo, monsignor Dermot Farrell -. Sono lieto, quindi, di promuovere questo programma di preparazione, sviluppato qui nella diocesi di Ossory, come mezzo per garantire che i bambini possano essere ben preparati”.

Un progetto innovativo

Guidato da padre Dermot Ryan, il team che ha elaborato il programma interattivo, riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Conferenza episcopale, ha cercato di sviluppare un sistema innovativo basato sui programmi adottati nelle parrocchie che permettesse ai bambini e alle loro famiglie di fare insieme un percorso verso la celebrazione dei sacramenti. Padre Ryan ha spiegato che il programma consente ai bambini di comprendere, apprezzare e celebrare in modo efficace e poi vivere i sacramenti. A guidare i giovani internauti è il pesce Ich Thus. Moduli, video, giochi, sfide interattive e quiz sono studiati per stimolare l’apprendimento, in più sono disponibili risorse scaricabili, tutti elementi che possono aiutare i bambini nel loro cammino di fede.