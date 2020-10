Comunità Papa Giovanni XXIII lancia un manuale per l'integrazione

Alla vigilia della Giornata europea contro la tratta degli esseri umani del 18 ottobre, l'organizzazione cattolica, insieme al progetto European Right Way, propone riflessioni e pratiche per promuovere l'integrazione sociale ed economica delle vittime dello sfruttamento e della tratta

Alina Tufani - Città del Vaticano



Le opportunità e le sfide affrontate dai sopravvissuti alla tratta nei loro processi di integrazione nelle comunità di accoglienza e le loro possibilità di recupero fisico ed emotivo, fino ad un progetto di vita indipendente, sono esposte in un manuale realizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con varie associazioni europee che lottano contro la tratta di uomini e donne schiavizzati a scopo sessuale.

Il modello pilota

"Opportunità e sfide: linee guida per l'integrazione dei sopravvissuti alla tratta a scopo sessuale, di nazionalità nigeriana. Dal recupero all'empowerment", è il titolo del documento che, sulla base dell'esperienza locale, è stato preso come modello pilota per sostenere l'inclusione sociale ed economica delle vittime di tratta in tutta Europa.

Riflessione e azione

Così, alla vigilia della Giornata europea contro la tratta degli esseri umani del 18 ottobre, l'organizzazione cattolica fondata da don Benzi, insieme al progetto European Right Way, ha messo a disposizione le riflessioni e le pratiche per sostenere il lavoro di operatori, volontari, famiglie ospitanti, professionisti del settore sociale e sanitario nell'integrazione delle donne che sono state attratte, trafficate, violentate e sfruttate.

La difficile scelta della fuga

"C'è un momento preciso nella vita delle donne che sopravvivono alla tratta - si legge nell'introduzione al manuale - in cui decidono di fuggire, di liberarsi e, di fatto, di sopravvivere. È una scelta difficile che dura tutta la vita e che deve essere rinnovata ogni giorno. Da quel momento, insieme alle organizzazioni che si occupano del loro recupero, inizia un percorso di protezione e di integrazione sociale che permette non solo la sopravvivenza ma una vera e propria rinascita" .

Obiettivi e traguardi del progetto

Il comunicato della Comunità Papa Giovanni XXIII spiega che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di sviluppare un percorso di integrazione delle donne nigeriane sopravvissute alla tratta in Italia. A tal fine, è stato creato un modello pilota per sostenere l'integrazione di 50 sopravvissuti alla tratta. In Europa, questa esperienza ha permesso a diverse comunità ospitanti di aumentare la capacità di sostenere l'integrazione delle donne, anche durante l'emergenza Covid-19.

La pubblicazione, disponibile in quattro lingue, è stata realizzata nell'ambito del progetto European Right Way, che mira ad un processo di integrazione riuscito e sostenuto nel lungo periodo e che non solo prevede la protezione e il recupero fisico e psicologico delle donne e dei loro figli, ma richiede anche percorsi volti a favorire la piena integrazione nella società e nel mercato del lavoro, con uno scenario di opportunità di partecipazione attiva delle donne.

Lo stigma di un passato drammatico

Infine, tra le conclusioni dello studio, si afferma che il modello pilota presentato nel manuale rende più facile il superamento di tutte le discriminazioni razziali e di genere, così come la stigmatizzazione della prostituzione che le sopravvissute hanno subito per lungo tempo. "La sensibilizzazione delle comunità locali attraverso un approccio interculturale centrato sulla persona - si legge nelle conclusioni della pubblicazione - favorisce la fine di una cultura dell'esclusione e della perdita, in cui la persona è considerata un oggetto d'uso a beneficio degli altri".