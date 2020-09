LearninGod: il Videocatechismo sul web, sfida per l’immaginazione

Lanciata alla Mostra del Cinema di Venezia la piattaforma digitale che offrirà contenuti religiosi e artistici ispirati al messaggio del sacro, come il kolossal in 25 ore del regista Kolndrekaj. Padre Spadaro: con la potenza delle immagini si da’ nuova forza alla Parola

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

“Uno dei gravi problemi della fede, per Papa Francesco, sta nel fatto che non possiamo ‘immaginare’ le verità che crediamo: ci mancano immagini potenti. Ed è anche per questo che ama la ‘pietà popolare’: una riserva aurifera di figure forti e ben innestate nell’immaginario collettivo di un popolo”. Il gesuita padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica”, che per primo intervistò il Pontefice nell’estate 2013, è convinto che la capacità immaginifica della Parola, a volte, “rischia di essere mortificata dall’austerità o dalla eccessiva verbosità del concetto astratto”. Ecco che per padre Spadaro un’opera come il Videocatechismo della Chiesa Cattolica di Gjon Kolndrekaj, che traduce in un film di 25 ore e 46 episodi le oltre mille pagine del Catechismo approvato da san Giovanni Paolo II nel 1997, è un’opera coraggiosa che accetta la sfida di “utilizzare la potenza delle immagini per accendere l’immaginazione collettiva” e salvare così la Parola dalle troppe parole nelle quali siamo immersi, e infine dal rischio della noia.

Un'opera unica: coinvolte 60 mila persone in 37 Paesi

L’intervento del direttore de “La Civiltà Cattolica” ha arricchito la presentazione, alla 77.ma Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, della Piattaforma digitale “LearninGod”, che offrirà al grande pubblico, on demand sul web, contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio del sacro universale. Punta di diamante sarà proprio il Videocatechismo, realizzato dalla Società CrossInMedia, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, sui testi della Libreria Editrice Vaticana. Un’opera artistica unica, che ha richiesto 5 anni di lavorazione, la partecipazione di 60 mila persone in 70 Paesi del mondo, che aiuta a scoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, rivolta a tutti gli uomini del nostro tempo.

Dalla bambina che sarà Madre Teresa a Matteo Ricci

I testi del Catechismo sono stati letti in 37 lingue diverse da più di 3000 lettori di tutte le categorie sociali, mentre 1200 attori in costume hanno ricostruito in fiction scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Nela piattaforma si potranno trovare tutte le opere del 64enne regista kosovaro, parente di Santa Teresa di Calcutta, come “Matteo Ricci. Un gesuita nel regno del drago”, “Madre Teresa. Una bambina di nome Gonxhe”, e “Viaggio nei luoghi del sacro”, serie realizzata per il Giubileo del 2000.

L' intervento del patriarca di Venezia Francesco Moraglia

Il patriarca: un annuncio di fede in immagini e musiche

Dopo la presentazione di monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, nel cui spazio si è svolto l’incontro, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha sottolineato che “il Catechismo ci aiuta a indicare nella fede, nella preghiera, nella celebrazione qualcosa che va al di là dell’uomo, ma rispetta profondamente la coscienza di ogni uomo. E credo che questo, veicolato nelle immagini, nei suoni, nelle musiche, nelle bellissime inquadrature del Videocatechismo sia qualcosa di importante che diventa un annuncio di fede”.

Mogol: gli uomini e la luce delle parole di Gesù

Nel prestigioso spazio FEdS all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, è intervenuto anche Mogol, poeta e autore, nonché consulente musicale dell’opera, che ha sottolineato come “il Videocatechismo è un’opera colossale, grandiosa, che rimarrà nella storia e per la quale dobbiamo ringraziare Gjon Kolndrekaj”. “Gli uomini – ha aggiunto il celebre autore – quando ripetono le parole di Gesù si illuminano”.

I protagonisti della presentazione all'arrivo al Lido di Venezia

Padre Spadaro: con le immagini la fruizione è più umana

Nel suo articolato intervento, padre Antonio Spadaro ha presentato le cinque sfide e ambizioni del Videocatechismo, nel quale la parola “è divenuta elemento di connessione”, ha l’ambizione di “tradurre le parole in immagini.”, ma anche “di narrare storie”, di dare “valore alla parola” e infine “di garantire il passaggio forte dalla parola scritta al digitale”. Ecco il direttore de “La Civiltà Cattolica” al microfono di Vatican News:

Ascolta l'intervista a padre Antonio Spadaro

R.- La Parola declinata sul digitale rappresenta una grande sfida. Perché noi siamo abituati a leggere la parola su un testo che è permanente, cioè su un pezzo di carta, mentre quando leggiamo la Parola su un tablet, per esempio, o su uno schermo, questo rende un po' più complicata l'operazione, perché il testo può “sparire”. Allora l'operazione di tradurre in immagine il catechismo, quindi trasformarlo anche in storie, se vogliamo, e dal forte valore simbolico, rappresenta una sfida importante, ma adeguata ai nostri tempi.

In tempi di pandemia, possiamo suggerire una visione sul web singola o in famiglia dei videocatechismo e una successiva condivisione dell’esperienza in gruppo, magari all'aperto?

R.- Quando si pone un contenuto all'interno di piattaforme digitali, non sappiamo più chi di fatto lo fruirà. E certamente la fruizione condivisa è un elemento molto importante perché si può realizzare dovunque, in qualunque momento, senza legami di spazio e di tempo e quindi può essere anche condivisa. Sarebbe molto bello se questo venisse condiviso in famiglia, per esempio, tra gruppi di amici o anche in gruppi di riflessione o di catechesi. La fruizione è completamente aperta.

E’ significativo che nel pontificato di un Papa come Francesco, che ama tanto il cinema, opera come il Catechismo abbia acquisito la potenza e la bellezza delle immagini?

R. - La bellezza delle immagini, dice Francesco, è fondamentale. Rischiamo di perdere l'immaginario, per questo le parole si sfibrano e perdono di senso. Per questo Francesco, per esempio, è affascinato dalla religiosità popolare, perché produce immagini. Far sì che le parole del catechismo, che in fondo è la dottrina della Chiesa, diventino immagini, questo rende possibile una fruizione più umana. E’ questo che mi colpisce e secondo me è questo il pregio dell'opera.

I mesi del lock down hanno segnato un boom delle piattaforme on demand come Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Nell'onda lunga di questo boom, forse questo è proprio il momento giusto per portare le opere di contenuti spirituali di Kolndrekaj su questi nuovi media?

R. - Certamente è il momento giusto, perché sappiamo bene che l'ambiente digitale fa parte ormai della vita quotidiana e i grandi messaggi, anche di senso, passano attraverso le piattaforme digitali. Quindi il Videocatechismo all'interno di queste piattaforme rappresenta un modo per comunicare la Fede, per condividerla per creare connessione con le persone e per dare anche la possibilità di condividere il messaggio evangelico con un largo numero di persone. Quindi è un’iniziativa importante, che arriva in un momento in cui c'è forte bisogno di un messaggio di speranze e di apertura al futuro.