Egitto, corsi online per donne offerti dal Patriarcato della Chiesa cattolica copta

In Egitto corsi online per avvicinare le donne alle nuove tecnologie

All'iniziativa parteciperanno 150 mamme. L'obiettivo è insegnar loro a padroneggiare le nuove tecnologie perchè possano essere di sostegno ai figli costretti, a causa del coronavirus, a proseguire il proprio percorso scolastico a casa

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Corsi online rivolti alle donne per aiutare le famiglie a superare le difficoltà dovute all’emergenza coronavirus e alla chiusura di scuole, asili e centri sportivi. Ad offrirli in Egitto è il Centro per i servizi diaconali del Patriarcato della Chiesa cattolica copta. L’obiettivo, riferisce Aiuto alla Chiesa che Soffre, è far sì che le mamme familiarizzino con le nuove tecnologie e imparino ad usarle in modo efficace, acquisendo così la fiducia necessaria nei nuovi media per poter accompagnare poi i figli nel loro utilizzo.

Importante per le mamme conoscere le nuove tecnologie

Sono 150 le partecipanti a questi corsi. Ora che molte attività ricreative non sono possibili nel Paese e che parte dei programmi scolastici vengono svolti online, i bambini trascorrono molto più tempo su Internet. Si tratta di un’opportunità che tuttavia necessita di precauzioni, da qui l’idea di aiutare le madri ad apprezzare gli aspetti positivi dell'web e a proteggere i figli dalle sue insidie. Nei corsi le donne trovano anche aiuto e idee su come organizzare meglio il loro tempo per migliorare le relazioni e la comunicazione all’interno della famiglia, per approfondire la fede, per sostenere i propri famigliari limitando il più possibile gli impatti negativi della pandemia.

L'impegno del Patriarcato della Chiesa cattolica copta

Il Centro per i servizi diaconali del Patriarcato della Chiesa cattolica copta è stato istituito nel 2010 allo scopo di proporre attività e iniziative sociali e pastorali, soprattutto a donne, famiglie e giovani. Ma ha dato vita anche a programmi di sostegno, corsi di alfabetizzazione, progetti educativi e a una serie di attività ricreative per bambini e giovani. A causa del Covid-19, attualmente il Centro prosegue il suo lavoro proprio attraverso iniziative su web.