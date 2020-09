Ccee, Bagnasco: l'Europa può uscire convertita dalla crisi

Si sono chiusi i lavori, in modalità on line, dell’Assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (Ccee). Con noi il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Ccee: la speranza è il faro dell'Europa dopo la pandemia. E la Speranza è Cristo

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Sono stati 35 i presidenti delle Conferenze episcopali nazionali collegati in videoconferenza per partecipare ai lavori e riflettere sul tema “La Chiesa in Europa dopo la pandemia. Prospettive per il creato e per le comunità”. Tra le questioni affrontate, la pandemia e le ripercussioni che questa crisi, non solo sanitaria, sta provocando. Ma anche una riflessione sulle conseguenze religiose, pastorali ed ecologiche. La riunione, inizialmente prevista a Praga, si è svolta on line a causa di un peggioramento della situazione relativa ai contagi di Covid-19 nella Repubblica Ceca. La riunione si è conclusa con il discorso del cardinale Angelo Bagnasco. Il porporato, presidente della Ccee, ricorda a Vatican News che la riflessione ha preso in esame la pandemia e le sue ricadute sul piano religioso, pastorale e dell’ecologia alla luce degli insegnamenti di Papa Francesco.



Ascolta l'intervista integrale al cardinale Bagnasco

Il messaggio approvato al termine dell’Assemblea plenaria, riferisce il presidente della Ccee, ricorda che il faro dell’Europa è la speranza. E questo, aggiunge, è “un messaggio di fiducia non generica” perché la “speranza è Cristo”. Riferendosi alla crisi sanitaria, il cardinale Bagnasco sottolinea che tutti i Paesi dell’Europa hanno vissuto scenari simili: “ovunque c’è stato il digiuno eucaristico, l’impossibilità di partecipare in modo diretto all’Eucaristia”. Ovunque si è registrata la testimonianza data da forze dell’ordine, operatori sanitari, volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. La grande solidarietà, fa poi notare il porporato, “è stata la risposta più possibile ampia” e capace di creare “una rete di carità, di intervento e di solidarietà veramente ammirevole”.

In Europa segni di conversione

Per quanto riguarda l’Europa, osserva il cardinale Bagnasco, “ci sono difficoltà” e sono queste “visibili a tutti”. “Crediamo fortemente e auspichiamo che ci sia un cammino più unitario, più coeso”. “Non è questa una speranza infondata”. Questa speranza, afferma il porporato, deriva dall’annuncio del Vangelo ma è anche motivata dal fatto che c’è "una rete di solidarietà popolare" che è "una grande risorsa, una grande grazia, una grande promessa di un cammino unitario”. L’Unione Europea, e non solo, sta inoltre dando "segnali positivi di una certa conversione, nel senso di una maggiore solidarietà e attenzione verso tutti i Paesi, in modo particolare quelli in maggiore difficoltà”. “Dopo una prima, lenta presa d’atto da parte dell’Unione, c’è stata poi una accelerazione diversa, un cambiamento”. “L’Europa - conclude il cardinale Bagnasco - può uscire convertita” dall'attuale crisi.

Il messaggio di Papa Francesco

L’Assemblea Plenaria si è aperta ieri con la lettura del messaggio inviato da Papa Francesco ai presidenti delle Conferenze Episcopali d’Europa. “L’esperienza della pandemia - ha scritto il Santo Padre - ci ha segnato tutti nell’intimo, perché ha intaccato in modo drammatico uno dei requisiti strutturali dell’esistenza, quello della relazionalità tra persone e nella società, sconvolgendo così abitudini e rapporti che hanno modificato anche le condizioni di vita sociale ed economica”. “La stessa vita ecclesiale – si legge inoltre nel messaggio - è stata coinvolta in modo significativo, costringendo a rimodulare la pratica religiosa: molte attività pastorali sono ancora in attesa di assestamento”. “Le comunità cristiane - ha ricordato il Papa - sono chiamate a rileggere spiritualmente ciò che abbiamo vissuto, al fine di apprendere quanto la vita insegna e per discernere prospettive per il futuro”.

Segni di comunione e speranza

Nella giornata di apertura dell’Assemblea plenaria il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, ha inoltre salutato i partecipanti alla riunione esortando in particolare i presuli ad essere testimoni della vera Speranza: “Come maestri della fede alla guida di milioni di fedeli in Europa, siamo consapevoli della sfida di rendere testimonianza della Speranza che abita in noi e ci spinge a cercare il modo adeguato, seguendo l’esempio di Papa Francesco, per consolare, incoraggiare, motivare e sostenere tutti gli sforzi per andare avanti insieme senza lasciare nessuno indietro”. Sempre ieri, introducendo i lavori, il cardinale Angelo Bagnasco, ha spiegato che la crescente emergenza ha suggerito “di puntare la riflessione sul fenomeno che ha investito il pianeta per offrire un segno di comunione e di speranza per l’intero Continente”.