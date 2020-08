Usa, la colletta annuale dei vescovi per la Chiesa in Africa

L’iniziativa va avanti dal 2004, si svolge nei mesi di luglio e agosto attraverso raccolte organizzate a livello diocesano, anche on line, che vengono poi convogliate verso il “Fondo di solidarietà pastorale per la Chiesa in Africa”. Nel 2019, sostenuti 101 programmi

Dagli Stati Uniti all’Africa, lungo il ponte della solidarietà: si può raffigurare così l’aiuto che la Chiesa cattolica americana (Usccb) offre a quella dell’Antico continente, attraverso una colletta annuale.

Sostenere i progetti pastorali

L’iniziativa ha preso il via 16 anni fa, si svolge nei mesi di luglio e agosto attraverso raccolte di fondi diocesane, anche on line, che vengono poi convogliate verso il “Fondo di solidarietà pastorale per la Chiesa Africa”. Tale organismo è, di fatto, una Sotto-commissione della Usccb che si occupa di sostenere i progetti pastorali per lo sviluppo della Chiesa in Africa, in particolare quelli relativi a giovani, scuole cattoliche, formazione del clero e dei laici e promozione della pace nelle zone di conflitto.

Aiutare le giovani vocazioni

“In Africa - afferma in una nota il cardinale Joseph Tobin, presidente della Sotto-commissione - continuiamo ad assistere alla crescita più notevole della Chiesa cattolica universale, con numerose vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, unite ad un’immensa energia e all’entusiasmo dei giovani”. Ma purtroppo ogni medaglia ha il suo rovescio: “In molti Paesi africani - fa notare infatti il porporato - la Chiesa non ha risorse sufficienti per soddisfare i bisogni pastorali di base in aree come la formazione di giovani, la catechesi e il sostegno ai seminari”. Per di più, oggi la Chiesa del continente si trova a dover affrontare “le crescenti necessità sanitarie ed economiche causate dalla pandemia di Covid-19”. Ed è per questo, conclude il cardinale Tobin, che l’aiuto del Fondo di solidarietà è “ancora più urgente”.

I 101 programmi del 2019

Da ricordare che nel 2019, la Sotto-commissione per la Chiesa in Africa ha stanziato 101 sovvenzioni - per un totale di circa 2,4 milioni di dollari - a sostegno di un’ampia gamma di programmi pastorali in oltre trenta Paesi africani. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della Usccb.