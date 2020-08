“Virtualtend”, un’edizione speciale della Tendopoli al Santuario di San Gabriele

Al via nel pomeriggio la 40.ma edizione della Tendopoli dei giovani. L’ideatore, padre Cordeschi: riscoprire nella precarietà quell’essere “una tenda” di speranza per gli uomini

Debora Donnini – Città del Vaticano



La pandemia di Covid-19 impatta anche sul consueto appuntamento dei giovani al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, in provincia di Teramo, ma non impedisce comunque il desiderio di esserci. Quest’anno una sola tenda sarà piantata nel piazzale del Santuario e i circa 150 giovani che vi partecipano, lo fanno virtualmente, da casa, almeno fino a sabato quando invece si terrà, in presenza, la Messa di chiusura. Su questa edizione speciale per il Coronavirus e allo stesso tempo storica, perché è la 40.ma, si sofferma il passionista padre Francesco Cordeschi, ideatore dell’iniziativa. “Mercoledì mattina - racconta - manderemo una conferenza registrata” su cui si svolgerà il lavoro dei vari gruppi in tutta Italia e alcuni anche all'estero, sul tema: “la tenda vive”. Perché la tenda “è il luogo della vita”. “Poi venerdì avremo dal Santuario del beato Bernardo un’Adorazione trasmessa in streaming per tutti i nostri ragazzi e sabato andremo a San Gabriele dove all'aperto - nel prato metteremo una grande tenda – ci sarà la Messa". Nel corso delle giornate anche momenti di preghiera, di testimonianza e di festa.

Giovani che si sentano artefici

La pandemia “ci ha fatto prendere coscienza che la vera abitazione dell'uomo non è una casa, ma è una tenda - sottolinea - perché l'uomo è chiamato a questo continuo camminare per realizzare il desiderio della sua vita”. “Bisogna diventare tenda: l'uomo è una tenda che porta in sé una speranza da condividere con gli uomini. Solo se è una tenda che cammina e non si ferma ai recinti dell'uomo, solo allora la vita dell'uomo ha un senso, una bellezza, uno stupore”. “La tenda vive perché - prosegue - sono vivi giovani che incarnano in sé un valore e - come direbbe il Santo Padre - che non sono frutto di uno scarto, ma si sentono artefici di questa società perché portano Gesù Cristo”.

La mancanza di confort per riscoprire la gratuità

L’obiettivo con cui nel 1980 è nata la Tendopoli, spiega ancora padre Cordeschi, “è stato quello di tirar fuori i giovani da un luogo comune qual è la vita che viene proposta, e proporre loro una situazione di precarietà e di essenzialità: porre i ragazzi nella tenda, nella precarietà, senza avere i confort a cui sono abituati, per riscoprire la gratuità dei doni che Dio ci dona e dona a questi ragazzi. Perché quando poi un ragazzo esce fuori da ciò che sembra scontato, vive qualcosa di nuovo che non percepiva prima e allora si entusiasma”. L’obiettivo, quindi, è aver “ridato la percezione ai ragazzi di qualcosa di bello, per cui valeva la pena”.

Festa popolare di San Gabriele

La Festa popolare di San Gabriele

Questo tra l’altro è il centenario della canonizzazione di san Gabriele dell’Addolorata, giovane esuberante che, nato nel 1838 ad Assisi da una famiglia agiata, e dopo aver sperimentato diversi lutti familiari, decise di diventare passionista. Morì nel 1862, a soli 24 anni, a Isola del Gran Sasso, avendo ricevuto gli ordini minori, stringendo al cuore l’immagine del Crocifisso con l’Addolorata. È un Santo caro ai giovani ed è venerato nel santuario che porta il suo nome, meta di pellegrinaggi. Domenica 30 agosto numerosi pellegrini arriveranno al santuario da varie parti d’Italia per l’annuale festa popolare di San Gabriele, la cui memoria cade il 27 febbraio. La Messa della mattina sarà presieduta da monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. L’urna del Santo passerà due volte fra i fedeli: una la mattina, con un particolare affidamento di bambini e ragazzi a San Gabriele, e una il pomeriggio con una preghiera speciale per tutti i deceduti e i malati a causa del Coronavirus. A chiudere, la Messa presieduta da monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto.