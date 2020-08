RDC: la Caritas impegnata contro il lavoro minorile

In collaborazione con lo Stato, la Chiesa della Repubblica democratica del Congo scende in campo per garantire istruzione ai piccoli lavoratori nelle minierie. Tanti i progetti attivi

Tiziana Campisi - CIttà del Vaticano

Avviato dalla Caritas la scorsa settimana, nella diocesi di Wamba, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, il programma di accesso all’istruzione per i giovani e per la lotta al lavoro minorile nelle miniere di Mwenga e Wamba. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Caritas Norvegia e finanziato dall’Organizzazione norvegese per i giovani. Monsignor Justin Amboko, vicario generale della diocesi, presente al lancio del progetto, il 29 luglio, ha rimarcato che il coinvolgimento dello Stato nel campo dell’istruzione resta comunque importante, poiché il progetto della Caritas rafforza il dovere publico in materia di educazione, mentre la Caritas funge da strumento tecnico e specifico nella cura pastorale che spetta al vescovo, al servizio dell'evangelizzazione e della promozione integrale dell'uomo. “La Caritas Wamba ci ha appena dato una nuova prospettiva di vita rivolgendo lo sguardo alle miniere - ha aggiunto monsignor Amboko - in modo che i bambini e i giovani che lavorano in questi ambienti, beneficino dell'istruzione”. Il programma avrà la durata di quattro anni e il vicario generale di Wamba ha esortato alla sensibilizzazione perché possa coinvolgere un ampio numero di giovani di età compresa fra i 12 e i 19 anni.

A servizio della popolazione

Sempre la Caritas, nei giorni scorsi, ha distribuito, a Bukombo, nel territorio di Rutshuru, kit per l’igiene e beni di prima necessità. Nell’area ripetuti scontri tra gruppi armati ed esercito governativo provocano massicci spostamenti delle popolazioni e la Caritas Goma si sta impegnando per offrire aiuti e per censire le famiglie beneficiarie. Quelle registrate fino ad ora sono 1.500. Nella zona di Bukombo, oltre alla precarietà di quanti vivono disagi a causa dei conflitti in corso, c’è anche da affrontare la malnutrizione, la mancanza di acqua potabile, l’impraticabilità delle strade, che rendono la vita difficile.