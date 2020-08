Zuppi: chiediamo perdono per disintossicare il mondo dall’odio

A L’Aquila venerdì sera l’apertura della Perdonanza Celestiniana presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. La misericordia è il vaccino che ci affranca dal male, ha evidenziato il porporato nella sua omelia

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

È sul Cristo buon pastore che il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha sviluppato venerdì sera la sua omelia all’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, a L’Aquila, dando il via alla Perdonanza Celestiniana. “Chi entra qui - ha detto il porporato facendo riferimento alla porta del perdono della Basilica - trova Gesù che ci aiuta a vivere perché ci ama e ci insegna a scegliere quello che non finisce, quello che ci serve per davvero. Ma da qui si esce per amare il prossimo!”. Fino ai vepri di oggi 29 agosto, grazie all’indulgenza plenaria concessa da Celestino V nel 1294 con la Bolla Inter Sanctorum Solemnia, “quanti sinceramente pentiti e confessati saranno entrati nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio”, avranno l’assoluzione “dalla colpa e dalla pena, conseguenti a tutti i loro peccati commessi sin dal Battesimo”. Nel corso della giornata diverse le celebrazioni, mentre sul prato antistante la Basilica di Collemaggio è possibile accostarsi al sacramento della Riconciliazione. “Il cristiano non esce ma entra nella storia, la ama e in questa cerca di vivere l’amore che Dio gli fa conoscere” ha precisato il cardinale Zuppi, ricordando, poi, che Celestino V ha indicato “il cambiamento alla Chiesa e al mondo, in un tempo difficile, proponendo il solo Vangelo, l’umiltà, la preghiera, il docile servizio agli altri”. “Così si riforma la Chiesa e si cambia il mondo - ha aggiunto - Ci ha donato la perdonanza per liberare il nostro cuore dal male”.

Il male è sempre una pandemia

Facendo riferimento all’attuale emergenza sanitaria, il porporato ha spiegato che “il male è sempre una pandemia: colpisce tutti e ognuno, si trasmette, ci rende contagiosi, ci fa credere di non stare sulla stessa barca e ci illude che pensando a noi stessi troviamo sicurezza dalla paura”, mentre invece “la misericordia spezza questa catena, è il vaccino che ci affranca dal male e dalle sue conseguenze, che durano tanto a lungo”. Da qui il richiamo dell’arcivescovo di Bologna: “Chiediamo perdono per perdonare e disintossicare il nostro mondo, che non sa perdonare, dall’odio e dalla divisione”. Il cardinale Zuppi ha anche richiamato l’omelia pronunciata da Papa Francesco il 27 marzo scorso in piazza San Pietro, durante la preghiera per liberare il mondo dalla pandemia, osservando: “Abbiamo creduto di vivere sani in un mondo malato e quindi siamo stati indifferenti verso la sofferenza altrui (…) ci siamo creduti a posto con stereotipi con cui mascheravamo i nostri ‘ego’, sempre preoccupati della propria immagine”.

Il perdono ci fa guardare al futuro con speranza

Non è possibile vivere isolati, ha sottolineato ancora il porporato spiegando che il perdono “aiuta a ricostruire “la relazione per scoprire il nostro prossimo e che noi siamo prossimi di qualcuno! Il perdono ci restituisce a noi stessi perché ci ridona quello per cui siamo stati creati: amare”. Di fronte alle “pandemie della povertà, della fame, della guerra che producono frutti di morte”, ha rimarcato il cardinale Zuppi, “il perdono ci rende nuovi per guardare al futuro con speranza e ci dona la passione e la leggerezza per metterci a farlo. Se vogliamo vivere dobbiamo cambiare, ad iniziare da ognuno di noi”. Quindi l’arcivescovo di Bologna ha affermato che amare il prossimo come ci insegna Gesù Cristo “è via di felicità”, “è gioia” e che solo curando le ferite del prossimo si rimarginano le proprie, e ancora che “il perdono è per perdonare. È amore che ci fa amare”. Infine il porporato ha rivolto ai fedeli un invito: “Se vogliamo guarire questo mondo dobbiamo modificare i nostri stili, difendere la vita sempre e con tutto noi stessi, dal suo inizio alla fine, per tutti e sempre!”.