Pakistan: a Lahore chiese riaperte a partire dal 16 agosto

Chiesa in Pakistan (AFP or licensors)

Ad annunciarlo l’arcivescovo della città, Messe già riprese a Karachi e Islamabad-Rawalpindi

Lisa Zengarini – Città del Vaticano

Riapriranno il prossimo 16 agosto le chiese dell’arcidiocesi di Lahore, rimaste chiuse dal 15 marzo a causa della pandemia del Covid-19. Lo ha annunciato in una lettera pastorale e in un video-messaggio diffuso dalla Catholic Tv Pakistan, l’arcivescovo della città, monsignor Sebastian Shaw. “Grazie a Dio abbiamo seguito le precauzioni suggerite dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il nostro Governo sta giocando un ruolo molto importante per fermare la diffusione del virus. Dimostra che possiamo combatterlo”, ha detto il presule nel video-messaggio, raccomandando ai fedeli di rispettare durante le Messe tutte le precauzioni sanitarie: mascherine, distanze di sicurezza e uso di gel igienizzanti. Le celebrazioni – ha spiegato - saranno brevi e il loro numero verrà aumentato in base alle esigenze. Le messe giornaliere dureranno 30 minuti, mentre quelle domenicali avranno una durata di 45 minuti, ha precisato all’agenzia Ucanews padre Mario Rodrigues, rettore della Cattedrale di San Patrizio di Lahore. In ogni parrocchia speciali comitati verificheranno il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Il 15 agosto, Festa dell’Assunzione, sarà celebrata una Messa speciale di ringraziamento alla Madonna.

Situazioni diverse a seconda delle zone

In Pakistan, dove i contagi hanno quasi raggiunto quota 280mila, con 6mila morti, le chiese erano state chiuse prima ancora del lockdown disposto dal Primo Ministro Imra Kahn. I governi locali hanno autorizzato l’apertura delle chiese solo la domenica, ma monsignor Shaw ha preferito optare per celebrazioni on-line, trasmesse sulla pagina Facebook di Catholic TV Pakistan, che hanno avuto una media di oltre 2mila visualizzazioni al giorno. L’arcidiocesi di Karachi ha invece ripreso le Messe con concorso di popolo già a luglio. Lo stesso hanno fatto la maggior parte delle chiese della diocesi di Islamabad-Rawalpindi, nel nord del Paese, anche se le Messe nella cattedrale di San Giuseppe a Rawalpindi hanno continuato ad essere trasmesse on line.