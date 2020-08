Europa, crisi Bielorussia: 18 agosto, momento di preghiera

La recita comunitaria di un "Padre Nostro" per invocare giustizia e pace. L'iniziativa è organizzata per domani dal Comitato Esecutivo di Giustizia e Pace Europa

Isabella Piro - Città del Vaticano

“Invitiamo tutti i cristiani a unirsi nella recita del ‘Padre Nostro’ per il popolo bielorusso, martedì 18 agosto alle ore 18.00, affinché la verità, la giustizia e la pace prevalgano”: questa l’iniziativa di preghiera lanciata dal Comitato Esecutivo di Giustizia e Pace Europa, di fronte all’attuale situazione che si vive in Bielorussia. Dopo le votazioni presidenziali del 9 agosto, infatti, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la sesta rielezione di Alexander Lukashenko. Ne sono seguiti scontri con le forze di sicurezza che hanno provocato morti, feriti e numerosi arresti. “La repressione dei diritti e delle libertà civili si è intensificata – scrive Giustizia e pace Europa in una nota - Questo allarmante situazione rappresenta una grave minaccia per la giustizia e la pace non solo in Bielorussia, ma in tutta la regione”. Di qui, la forte denuncia dell’organismo europea contro “ogni forma di violenza” e la richiesta di “rilascio immeditato di tutti coloro che sono stati arrestati senza alcuna giustificazione”.

Le autorità bielorusse vengono, quindi, esortate ad “aderire ai principi democratici e a rispettare pienamente i diritti umani, compreso il diritto alla vita, la libertà di assemblea, di stampa e di espressione”. Giustizia e pace Europa sostiene, poi, gli sforzi dell’Ue affinché “lavori su misure mirate contro i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani”. La medesima solidarietà viene espressa nei confronti dei vescovi cattolici della Bielorussia e del loro appello a “cercare la verità sulla base di un dialogo pacifico e inclusivo tra la leadership politica bielorussa e la società tutta, così da evitare ulteriori violenze.