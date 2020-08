La diocesi di Roma a Lourdes, l’ora del pellegrinaggio “social”

Dal 24 al 27 agosto il cardinale vicario Angelo De Donatis guida il tradizionale viaggio della diocesi capitolina al Santuario francese. Un appuntamento che a causa della pandemia sarà vissuto molto attraverso i media

VATICAN NEWS

Un pellegrinaggio televisivo e in Rete. Non potrebbe essere altrimenti nell’epoca del virus globale. Ma non sarà per questo meno intenso. La diocesi di Roma la prossima settimana sarà a Lourdes come ogni fine di agosto e “sarà l’occasione per portare alla Grotta delle apparizioni quanti non potranno fisicamente esserci, perché magari anziani o malati, ma che potranno vivere così questa esperienza in comunione con gli altri fedeli”.

In una nota il direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi capitolina, don Walter Insero, descrive l’importanza della copertura mediatica del pellegrinaggio capitolino, tanto più capillare a causa del periodo condizionato dal Covid-19. Quello che inizierà lunedì 24 agosto – guidato dal cardinale vicario Angelo De Donatis e organizzato dell’Opera romana pellegrinaggi – “è il primo pellegrinaggio della diocesi in tempo di pandemia” e dunque “buona parte” verrà trasmesso, con appositi palinsesti, da Tv2000 ma anche da Telepace, che ne proporrà in diretta la Messa conclusiva, mentre le Messe quotidiane avranno oltre la copertur televisiva anche quella social sulle pagine Facebook di Ewtn Vatican, Ewtn Vaticano, Aci Stampa.

“Abbiamo molti motivi per prenderci un tempo di preghiera in questi luoghi di speciale vicinanza al Signore”, nota don Remo Chiavarini, amministratore delegato dell’Opera romana pellegrinaggi. “Possiamo ringraziarlo per aver protetto le nostre vite, ma anche chiedere aiuto per tutte le nostre necessità, così come consegnare nelle sue mani tutte le persone a noi care. Diamo alla nostra città – conclude – un’occasione di rinforzare la fiducia e la speranza, di sentirci confortati e rassicurati, di crescere in un vero senso di solidarietà”. Il pellegrinaggio sarà aperto dalla presentazione del documentario “Lourdes”, dei registi francesi Thierry Demaizière e Alban Teurlai, presentato alla Filmoteca Vaticana il 13 febbraio scorso.