Colombia, strage di giovani. Dolore e preoccupazione dei vescovi

La violenza non cessa e i presuli colombiani tornano a far sentire la loro voce, con le istituzioni, i gruppi armati e il popolo a cui si chiede di intensificare le preghiere

Anna Poce - Città del Vaticano

“Noi vescovi cattolici della Colombia, esprimiamo il nostro profondo dolore e la nostra preoccupazione per il massacro di 5 giovani a Cali e di 8 giovani a Samaniego (Nariño), brutalmente assassinati l'11 e il 15 agosto”. Così i vescovi colombiani, in un comunicato, diffuso ieri sulla pagina web dell’Episcopato, hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime e agli abitanti delle città in cui sono avvenuti questi crimini.



Violenze e minacce diffuse

"Questi eventi - si legge nel documento - si aggiungono alle minacce rivolte agli individui e alle comunità, agli omicidi dei leader sociali e degli ex combattenti delle FARC-EP, e agli scontri armati per il controllo delle rotte del narcotraffico, che si sono verificati di recente in altri dipartimenti del Paese, come Norte de Santander, Chocó e Cauca".

Dinanzi a questa grave situazione, “alla sofferenza, alla miseria, alla mancanza di opportunità e alla violazione dei diritti fondamentali” della popolazione, i presuli hanno chiesto al governo nazionale di concentrare gli sforzi nel garantire protezione e fornire assistenza alle comunità fortemente colpite da quest’ondata di violenza, e di continuare a progredire nel cammino verso l'attuazione degli Accordi di Pace.



Ai gruppi armati: cessate di combattere

Esortando i gruppi armati illegali a cessare la loro azione violenta e gli scontri, in una situazione già grave a causa della pandemia di coronavirus, i vescovi si sono appellati al popolo colombiano, affinché unito e con coraggio si impegni per difendere la vita, per la riconciliazione, per la pace e per un progetto comune, e hanno invitato la comunità cattolica ad intensificare la preghiera.