I laici devono essere il lievito che trasforma la società

Nella settimana che la Chiesa brasiliana dedica alla vocazione dei laici cristiani, l'arcivescovo di Rio de Janeiro invita a testimoniare la fede in un mondo che ha bisogno di "reinventarsi" per ritornare alla "nuova normalità". Una pensiero speciale anche ai catechisti che festeggiano la loro giornata domenica 30 agosto

Alina Tufani e Emanuela Campanile - Città del Vaticano

"Il laico cristiano ha la missione di essere lievito per una profonda trasformazione delle realtà temporali, vivendo nella comunione della Chiesa". Lo ha affermato l'arcivescovo di Rio de Janeiro, il cardinale Orani João Tempesta, durante la settimana (23-29agosto) dedicata alla Vocazione dei laici al servizio della Chiesa.

La missione dei laici nella Chiesa

"I laici sono cristiani che hanno una missione speciale nella Chiesa e nella società", ha detto l'arcivescovo, spiegando che attraverso il battesimo i laici hanno ricevuto la vocazione a vivere intensamente al servizio del Regno di Dio. Nella Chiesa, ha aggiunto il cardinale, ci sono diverse vocazioni: sacerdotali, diaconali, religiose e laiche, tutte celebrate durante il mese di agosto, periodo dedicato proprio alle vocazioni. Ovviamente, tutte sono molto importanti e necessarie poiché provengono dal Battesimo, fonte di tutte le vocazioni.

Il catechista laico, figura fondamentale

Secondo la nota pubblicata sul sito della Conferenza nazionale dei vescovi cattolici del Brasile (CNBB), il cardinale Tempesta si è concentrato in particolare sulla missione dei laici chiamati a insegnare il catechismo, la cui festa in Brasile si celebra l'ultima domenica del mese.

Il catechista, ha spiegato l'arcivescovo, è colui che si mette al servizio della Parola, che diventa strumento per far risuonare la Parola: "Il Signore ti chiama affinché, attraverso la tua vita, la tua persona, la tua comunicazione, la Parola sia annunciata, sia annunciata e sia testimone di Gesù Cristo". Tempesta ha inoltre ribadito che la figura del catechista è fondamentale per la vita della Chiesa, poiché attraverso di lui la Chiesa esercita in modo specifico "l'educazione alla fede", una missione "bella e ricca di possibilità e anche di immense sfide".

Il ruolo dei laici nel mondo

In Brasile, la quarta settimana del Mese delle Vocazioni (agosto) si concentra in particolare sul ruolo dei laici nel mondo. Da qui, il desiderio dell'arcivescovo di Rio de Janeiro che Dio continui a benedire i laici e li incoraggi a trasmettere e testimoniare la loro fede "in un mondo che ha bisogno di reinventarsi nel ritornare alla nuova normalità della vita umana. Possa questa nuova normalità essere migliore della precedente, dove la giustizia e la pace regnino nella vita e nel cuore".