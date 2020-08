Belgio. Annullato il pellegrinaggio al Santuario di Banneux

Per la prima volta nella sua storia, il Santuario di Nostra Signora di Banneux non sarà aperto per l’annuale pellegrinaggio dell’Assunzione. Mantenute invece le celebrazione delle Messe del 14 e 16 agosto sulla spianata del santuario

Lisa Zengarini - Città del Vaticano

Non è mai capitato, ma quest'anno il Santuario di Notre Dame de Banneux non sarà aperto ai pellegrini per la festa dell’Assunzione. Lo rende noto il sito del luogo di culto mariano. Non potendo prevedere il numero di partecipanti, i responsabili non sarebbere in grado di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle autorità contro il Covid-19. L’annullamento del pellegrinaggio non impedirà comunque la celebrazione delle Messe previste il 14 e 16 agosto sulla spianata del santuario, alle quali i fedeli sono invitati a partecipare indossando le mascherine.

Le apparizioni e il riconoscimento della Chiesa

Nostra Signora di Banneaux, nota anche come La Vergine dei Poveri di Banneux, ed è venerata in Belgio in seguito alle otto apparizioni avvenute tra il 15 gennaio e il 2 marzo del 1933 alla piccola Mariette Beco. Nei mesi immediatamente successivi, si registrarono numerose guarigioni ritenute inspiegabili e le apparizioni furono riconosciute come soprannaturali dalla Chiesa nel 1949. Da allora, centinaia migliaia di pellegrini visitano il santuario, in particolare nel Triduo dell’Assunzione, ogni anno.

“Nostra Signora di Banneux, Madre del Salvatore Madre di Dio, Vergine dei Poveri, tu che hai detto: "Credete in me, io crederò in voi", noi riponiamo in te tutta la nostra fiducia (incipit della preghiera alla Vergine dei Poveri)”

A causa della risorgenza della pandemia del Covid-19 in Belgio, il 29 luglio i vescovi hanno aggiornato il Protocollo per le celebrazioni liturgiche con concorso di popolo, limitando l’accesso alle chiese a un massimo di cento persone ,sempre nel rispetto del distanziamento sociale, adeguandosi alle restrizioni sugli assembramenti e gli spostamenti reintrodotte dalle autorità civili per contenere il contagio.