Il karateka Stefano Maniscalco autografa il suo karategi offerto per l'asta

Il karateka Maniscalco: è bello aver chiesto aiuto a tutti gli sport

Il tre volte campione del mondo di karatè Stefano Maniscalco presenta il suo dono per l’asta di beneficenza ‘We run together’: un ‘karategi’, la tenuta da gara, autografato, col quale ha vinto tantissime sfide per le Fiamme Gialle e in Nazionale. “Grazie per questa iniziativa che valorizza tutti gli sport – ci dice - e non solo il calcio”

Luca Collodi - Città del Vaticano Il palermitano Stefano Maniscalco, atleta professionista delle Fiamme Gialle e componente della nazionale italiana di karatè, 38 anni, è stato tre volte vincitore dei giochi del Mediterraneo, tre volte campione del mondo, cinque volte campione europeo e campione italiano. Partecipa all’asta di beneficenza ‘We run together’ donando il suo 'karategi', la tenuta di gara del karate, autografato. Ascolta l'intervista a Stefano Maniscalco R.- “Fare beneficenza è sempre una cosa bella per poter fare del bene a qualcuno. Quando mi è capitata l’occasione ho subito aderito offrendo per l’asta il mio ‘karategi’ , con cui ho vinto tantissime gare per le Fiamme Gialle e in Nazionale”. Stefano Maniscalco dona uova di Pasqua ai piccoli del Dispensario Santa Marta in Vaticano Maniscalco, il karatè è uno sport o una filosofia di vita? R.- “E’ una filosofia di vita poi trasformato in sport da combattimento. Un’arte marziale complessa. Un'arte molto praticata nel mondo. Un combattimento con il massimo rispetto delle regole nel quale l'arbitro interviene il meno possibile”. L’ occasione dell’asta promuove, tra l'altro, anche la conoscenza di tanti sport… R.- “Mette finalmente in evidenza lo sport. All’asta possono partecipare tantissimi atleti, di varie discipline sportive, dove ci si allena con fatica senza prendere gli stipendi dei calciatori. Sono contentissimo che finalmente ci sia un’iniziativa che valorizza tutti gli sport e non solo il calcio”.



Photogallery Il karategi offerto per l'asta da Stefano Maniscalco

Argomenti sport

solidarietà

Coronavirus