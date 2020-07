Brasile: la nave ospedale "Papa Francesco" contro la pandemia

Contro la pandemia da coronavirus in Brasile, scende in campo anche la nave-ospedale “Papa Francesco” che, da circa un anno, viaggia lungo il fiume Rio delle Amazzoni per portare aiuti medico-sanitari alle popolazioni rivierasche e della foresta amazzonica, per un totale di 700 mila abitanti

Isabella Piro - Città del Vaticano

Il Brasile raccoglie tutte le forze per fermare la pandemia che ogni giorno da maggio miete la vita di mille persone circa al giorno. Aquesta lotta partecipa anche la nave-ospedale “Papa Francesco” che, da circa un anno, porta aiuti medico-sanitari alle popolazioni del Rio delle Amazzoni e della foresta amazzonica, per un totale di 700 mila abitanti. In un'intervista riportata dal sito del Celam (Consiglio episcopale latinoamericano), fra’ Joel Sousa, membro del coordinamento dell’imbarcazione, sottolinea: “Questa nave ha già fatto miracoli, portando salute e speranza nella vita dei popoli fluviali”. A maggior ragione, in tempo di emergenza sanitaria: “Non potevamo esimerci dalla lotta contro il Covid-19 – spiega fra’ Sousa – Ci siamo quindi riorganizzati appositamente per combattere la pandemia”, insieme a “professionisti della sanità e ad assistenza medica specifica”. L’equipaggio a bordo contribuisce anche alla sensibilizzazione della popolazione locale, oltre che alle cure ambulatoriali al primo stadio. “Ci stiamo occupando principalmente dei sintomi influenzali e dei casi lievi di Covid-19 – aggiunge fra’ Sousa – I medici effettuano i consulti, mentre noi ci dedichiamo alla distribuzione dei farmaci”.

Un ospedale viaggiante

Lunga 32 metri, la barca ha a bordo 23 professionisti del settore sanitario ed ospita locali per servizi medici per i raggi X, la mammografia, l’ecocardiogramma e il test ergometrico, una sala operatoria, un laboratorio di analisi, una farmacia, una sala per le vaccinazioni, studi medici specialistici come l’oculistico e il dentistico, e letti di degenza. Ideatore dell’iniziativa, insieme ai religiosi della Fraternità San Francesco di Assisi nella Provvidenza di Dio, che gestiscono un ospedale a Rio de Janeiro, è stato Monsignor Bernardo Bahlmann, vescovo di Óbidos nello Stato del Pará, a nord del Brasile. E proprio da Óbidos la nave ospedale è partita, a luglio 2019. Da allora sono già stati realizzati più di 46mila servizi, distribuiti nei comuni lungo il Rio delle Amazzoni (Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa).

Il sostegno del Papa