Portogallo, giornata nazionale dedicata alla libertà religiosa

Davide Dionisi - Città del Vaticano

Con le relazioni introduttive dell'Alto Commissario per le Migrazioni, Sónia Pereira, e del Vicepresidente della Commissione per la Libertà Religiosa, Fernando Soares Loja, si aprono questo pomeriggio alle 17.00 i lavori della prima Giornata nazionale della libertà religiosa e del dialogo interreligioso.

Al dibattito, ovviamente on line, prenderanno parte una dozzina di rappresentanti delle diverse confessioni presenti in Portogallo. L’iniziativa è promossa dal gruppo di lavoro per il dialogo interreligioso e avrà come tema "Le attuali sfide alla libertà di coscienza, di culto e di religione". L’obiettivo è quello di impedire ogni manifestazione di odio nei confronti dei credenti di qualsiasi confessione e per raggiungerlo verrà richiesta la convergenza degli sforzi dei politici, delle organizzazioni e delle istituzioni laiche e religiose per fare prendere coscienza dell'importanza di tale confronto e per garantire la stabilità delle società.

Ciò permetterà anche di porre termine all'odio e all'ostilità che si diffonde in alcuni ambienti, tagliando alla radice le forze che incitano allo scontro e all'opposizione fra religioni. La Chiesa cattolica sarà rappresentata da Ricardo Ferreira e al dibattitto interverrà anche padre Nuno Westwood, parroco di Nova Oeiras e São Julião da Barra. Concluderà i lavori la Segretaria di Stato per l'integrazione e le migrazioni, Cláudia Pereira. Sarà possibile seguire gli interventi in diretta attraverso il canale Youtube dell’Alta Commissione per le Migrazioni.