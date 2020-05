Dal cuore di Roma il Rosario online con le preghiere del Papa

Nella Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli dall'inizio della pandemia si recita ogni sera il Rosario, portando la preghiera mariana nelle case dei fedeli. Anche nel mese di maggio, dedicato alla Vergine, proseguirà l'appuntamento quotidiano delle ore 19:00. L'intervista al parroco della Chiesa romana, don Davide Carbonaro

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Il “mezzo più conveniente ed efficace” per pregare secondo Pio XII, una “preghiera evangelica” fu definita poi da Paolo VI, mentre Giovanni Paolo II vedeva nella ripetizione di tale preghiera “l'alimentarsi del desiderio di una conformazione sempre più piena a Cristo”. Il Rosario, dunque, nel cuore e al centro di ogni pontificato, compreso quello di Francesco che per questo mese di maggio - caratterizzato dall'emergenza mondiale per il nuovo coronavirus - ha indirizzato una lettera a tutti i fedeli ricordando come in questi giorni sia tradizione pregare il Rosario a casa, in famiglia. “Una dimensione, quella domestica – ha osservato Francesco - che le restrizioni della pandemia ci hanno costretto a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale”. A portare il Rosario nelle case degli italiani è anche don Davide Carbonaro, parroco della Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli, nel pieno centro della città di cui Francesco è vescovo.

"Da secoli i fedeli si affidano qui a Maria"

“La caratteristica della nostra Chiesa è di essere un santuario mariano, da secoli i fedeli rivolgono alla Vergine le loro preoccupazioni ed anche noi, come le generazioni passate, ci rivolgiamo a Maria con la stessa forza e la stessa garanzia di essere esauditi nelle nostre preghiere”. Descrive così la Chiesa di cui è parroco don Davide Carbonaro, raggiunto telefonicamente proprio all'inizio del mese mariano. “Noi fin dal primo giorno in cui l'Italia è stata colpita dalla pandemia di Covid-19 - spiega il sacerdote - abbiamo subito deciso di portare il Rosario nelle case dei fedeli. Lo abbiamo fatto e lo faremo ogni giorno attraverso i social, dunque via Facebook e Youtube”, aggiunge sottolineando come sia bello poi osservare “le risposte di queste persone, le foto inviate dalle loro case con un'immagine di Maria o una candela accesa durante la recita del Rosario”.

Le intenzioni di preghiera del Papa

Ogni mattina don Davide condivide con i fedeli quella che è l'intenzione di preghiera di Papa Francesco, la sua prima preghiera del mattino, pronunciata nell'introduzione alla Messa quotidiana a Casa Santa Marta. “Quella preghiera del nostro vescovo – spiega don Davide – ci accompagna così per tutta la giornata, fino alle sette di sera, quando poi ci uniamo virtualmente nella recita del Rosario”. Un filo diretto, dunque, tra la comunità di fedeli e le intenzioni del Papa che ogni giorno porta così nelle case di ciascuno la ricchezza della Chiesa, “intesa come spirito e corpo – precisa il parroco romano -, perché nel Rosario abbracciamo la Madre di Dio sì spiritualmente, ma sentiamo anche la sua presenza fisica tra noi”.

Le due preghiere per il mese di maggio

Le preghiere scritte dal Papa per questo mese ed inviate con una lettera a tutti i fedeli sono viste da don Davide Carbonaro come “una sorta di Urbi et Orbi di Francesco per tutti noi”. Dunque una preghiera per la città “in quanto - afferma il sacerdote - il Papa si rivolge a Maria come salute del popolo romano, salvezza di Roma, porto della romana sicurezza. Poi “un affidamento di tutto il mondo a Maria, con Francesco che elenca quegli elementi tipici delle necessità che abbiamo in questo momento, dai malati a chi si occupa di loro. Tutti quei bisogni - conclude don Davide - che una mamma sa ritrovare nel cuore dei propri figli”.