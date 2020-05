Coronavirus in Africa (ANSA)

Coronavirus: nuovo aiuto della Cei ai Paesi poveri

Altri 3 milioni di euro derivanti dai fondi dell’otto per mille sono stati stanziati dai vescovi italiani per sostenere i Paesi africani, ma non solo, che sono alle prese con la pandemia

Benedetta Capelli – Città del Vaticano Si vanno ad aggiungere agli altri sei milioni di euro, stanziati in precedenza, i tre che la presidenza della Conferenza episcopale italiana ha deciso di indirizzare ai Paesi più in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus. I fondi derivano dall’otto per mille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica. L’iniziativa è soprattutto a favore delle nazioni africane e di Paesi che faticano a fronteggiare il virus. Leggi Anche 20/04/2020 Cei, altri 2 milioni e 400mila euro per le strutture sanitarie A favore di progetti educativi e sanitari “Nella consapevolezza che, a causa della pandemia, la situazione già drammatica di tali Paesi – scrivono i vescovi - può divenire devastante, la Presidenza Cei ha incaricato il Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo e la Caritas Italiana di elaborare una strategia d’azione che permetta di incrementare il numero dei progetti, selezionandoli tra quelli presentati dagli ospedali e dalle istituzioni cattoliche operanti sul territorio e ritenuti validi dopo la prima manifestazione di interesse”. I progetti, spiegano, riguardano soprattutto l’ambito sanitario e formativo che dovranno essere finalizzati entro tre mesi dall’erogazione del contributo richiesto alla Cei.