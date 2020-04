Polonia, coronavirus: monsignor Polak chiede l’intercessione di S.Adalberto

Una Messa e una preghiera speciale di intercessione al Patrono del Paese, che sta vivendo un momento di difficoltà per la crisi sanitaria ma anche per una pesante siccità che minaccia il Paese: l'iniziativa è del Primate di Polonia e arcivescovo di Gnienzo

Roberta Barbi - Città del Vaticano

Il Primate di Polonia e arcivescovo di Gnienzo, monsignor Wojciech Polak invita all'unità spirituale e alla preghiera per intercessione di Sant'Adalberto, il principale Patrono della Polonia, la cui memoria liturgica la Chiesa ricorda oggi: “Quest'anno chiediamo soprattutto la fine dell'epidemia, il dono della pioggia per la terra assetata, ma anche per la Patria, la Chiesa, tutti i malati e coloro che li servono”, ha detto in un messaggio riportato sul sito dell’Episcopato polacco.

Il vescovo ci ricorda che quest'anno, a causa della pandemia, le tradizionali processioni con le reliquie del Santo non potranno avere luogo in città, mentre la celebrazione per le indulgenze si svolgerà domenica 26 aprile alle 12 nella cattedrale di Gniezno. "Incoraggio tutti a partecipare in unità spirituale, che potremo sperimentare attraverso le connessioni internet e le trasmissioni televisive e radiofoniche”.

la figura del Patrono

S. Adalberto, vescovo e martire di Praga, visse tra il 956 e il 997. Originario dell’attuale Repubblica Ceca, si adoperò molto per estirpare il paganesimo tra la sua gente. Recatosi a Roma, si farà benedettino, per poi tornare ad evangelizzare i territori della Prussia, l’attuale Polonia, dove ancora oggi è venerato come Patrono.

Per la festa di S. Adalberto una Messa celebrata oggi, 23 aprile alle ore 12 nella cattedrale di Gniezno presieduta dal vescovo Krzysztof Wętkowski, è stata trasmessa su http://www.archidiecezja.pl/, http://prymaspolski.pl/ e sul canale YouTube dell'Arcidiocesi di Gniezno.

Domenica 26 aprile, alle 13, la Santa Messa sulla tomba e sulle reliquie di Sant'Adalberto sarà presieduta dal Primate polacco, l'arcivescovo Wojciech Polak e trasmessa su http://www.archidiecezja.pl/, http://prymaspolski.pl/, canale YouTube dell'Arcidiocesi di Gniezno e su TVP Polonia.