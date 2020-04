Myanmar: appello dei cristiani all’unità contro la pandemia

Una dichiarazione congiunta rinnova nel Paese asiatico il desiderio dei leder religiosi a fare fronte unico contro il Coronavirus e a esortare i fedeli all’unità e all’amore reciproco

Lisa Zengarini - Città del Vaticano

Lavorare insieme per “combattere uniti nell’amore” l’emergenza Coronavirus “senza distinzioni di razza, casta o religione”. È l’appello lanciato dai leader delle Chiese cristiane del Myanmar in una dichiarazione congiunta diffusa dopo la notizia riportata nei giorni scorsi da diversi social ,della denuncia alle autorità di un discusso pastore protestante canadese e di altre tre persone, per avere violato le disposizioni che vietano gli assembramenti per contenere il contagio. David Lah, questo il nome del pastore noto per le sue posizioni estremiste, aveva fatto già parlare di sé per un video virale in cui affermava che chi ha fede in Gesù è protetto dal Covid-19.

La dichiarazione comune

La dichiarazione, firmata da tre leader del Consiglio nazionale delle Chiese e dal cardinale Charles Bo e da monsignor John Saw Yaw Han, rispettivamente presidente e segretario generale della Conferenza episcopale del Myanmar, sottolinea che la notizia del mancato rispetto delle norme anti-Covid-19 da parte del patore Lah ferisce buddisti, musulmani, cristiani e altri credenti: “Anche le nostre Chiese condividono il dolore con i nostri fratelli e sorelle”, affermano gli esponenti cristiani che esortano quindi tutti i fedeli all’unità e all’amore contro la pandemia.

Dello stesso tenore l’appello di monsignor Marco Tin Win, arcivescovo di Mandalay che, in un messaggio per il Capodanno birmano celebrato lo scorso weekend ha esortato i cattolici a non scrivere e condividere messaggi che offendono i sentimenti dei credenti di altri religionie e a promuovere invece “l’amore, il perdono, la solidarietà e la pazienza, pregando gli uni per gli altri e per tutti nel mondo”.

La situazione della pandemia

Gli ultimi dati parlano di 111 contagi e 5 decessi a causa del Covid-19 in Myanmar. Molti i casi registrati a Yangon, di cui, secondo i media locali che citano le autorità, 55 legati a celebrazioni pubbliche in chiesa. Per fermare il contagio, le autorità birmane hanno quindi disposto il coprifuoco e il confinamento in casa in sette quartieri della città, ad eccezione degli operatori sanitari e dei lavoratori dei servizi essenziali. Misure analoghe sono state prese a Mandalay, Sagaing, Kachin and Myawaddy e nella capitale Naypyidaw..

Il Coronavirus è stato al centro dell’omelia del cardinale Bo nella Messa per la Domenica della Divina Misericordia , un'occasione - ha sottolineato - per "ritornare alla nostra umanità. “I nostri fratelli in questa terra hanno a lungo coltivato due virtù: quello della compassione e della misericordia - Karuna e Metta - considerati gli occhi della loro vita, quindi siamo uniti al popolo birmano in questo nostro sacro pellegrinaggio della Misericordia-Metta”, ha detto l’arcivescovo di Yangon.