America Latina, coronavirus: seminario internazionale dei leader cattolici

L'appuntamento dal titolo “America Latina di fronte alla crisi mondiale: leadership e discernimento cristiano”, darà voce al cambiamento epocale che stiamo affrontando lanciando proposte per lo scenario futuro del continente

Anna Poce- Città del Vaticano

Esperti della Chiesa dell'America latina si sono dati appuntamento dal 27 aprile per un seminario nel quale affrontare le cause e le conseguenze del coronavirus e i possibili percorsi di ricostruzione e di impegno per i cristiani della regione. Le lezioni saranno trasmesse in diretta attraverso la piattaforma Zoom.

L'obiettivo del seminario - si legge sul documento pubblicato sul sito Internet dell’Accademia -, è quello di fornire gli strumenti per un discernimento del momento storico che stiamo vivendo dal punto di vista cristiano, riconoscendone i cambiamenti, i principali rischi, le sfide e le opportunità per l'America Latina, nonché fornire il profilo della nuova leadership che la situazione attuale richiede.

Tra i temi principali che verranno approfonditi: la leadership in tempi di crisi, le chiavi per un discernimento della realtà, il cambiamento di epoca e le proposte per lo scenario futuro dell'America Latina.

I partecipanti

Il Seminario vedrà la partecipazione, in qualità di professori, del cardinale Carlos Aguiar Retes, arcivescovo primate del Messico ed ex presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), Gloria Liliana Franco, presidente della Confederazione latinoamericana dei religiosi (Clar); Guzmán Carriquiry, vicepresidente emerito del Pontificio Consiglio per l'America Latina; Javier del Rio, arcivescovo di Arequipa; Miguel Ángel Rodríguez, ex segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani ed ex presidente del Costa Rica, e Gabriela Castellanos, ministro anticorruzione dell'Honduras.

Essendo questa un'occasione unica e vista l'attuale situazione di crisi dovuta alla pandemia di coronavirus, il seminario sarà gratuito per i partecipanti selezionati, pertanto i posti sono limitati. Chi desidera presentare la propria candidatura dovrà farlo entro il 25 aprile sul sito web o scrivendo a contacto@liderescatolicos.cl.

L'Accademia latinoamericana dei leader cattolici è un centro di formazione internazionale presente in sette Paesi latinoamericani, fondata in Cile. Con più di 10 anni di esperienza, la sua missione è quella di formare leader secondo una prospettiva cattolica basata sui principi della Dottrina sociale della Chiesa.