Polonia: Vescovi in Plenaria dal 12 al 13 marzo a Varsavia

30 anni di catechesi a scuola, questioni legate al coronavirus, 100.mo anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II e preparativi per la beatificazione del cardinale Stefan Wyszyński. Questi i temi principali della 386.ma riunione plenaria della Conferenza episcopale polacca (CEP), che si terrà dal 12 al 13 marzo a Varsavia, presentati dal portavoce dell’Episcopato, padre Paweł Rytel-Andrianik, sul sito internet della CEP.

Anna Poce - Città del Vaticano

Il riassunto di 30 anni di catechesi a scuola sarà uno dei temi principali del prossimo incontro della Conferenza episcopale. I vescovi verranno a conoscenza delle ricerche dedicate alla catechesi nelle scuole polacche, alla luce del fatto che l’insegnamento della religione - ha ricordato Padre Rytel-Andrianik - è sempre stato qualcosa di naturale in Polonia, ad eccezione di un periodo di circa 30 anni, durante il regime comunista, che ha privato gli studenti di questa possibilità. Dopo la caduta del comunismo, l'insegnamento della religione è tornato a far parte della didattica nel 1990. Vale la pena, dunque, guardare la catechesi a 30 anni dal suo ritorno nelle istituzioni scolastiche, essendo “lì che bambini e ragazzi possono trovare risposte a varie domande esistenziali che li riguardano”.



La Chiesa ai tempi del coronavirus

Altro argomento importante all'ordine del giorno: le questioni relative al coronavirus. Come sottolinea il portavoce dell’Episcopato, sin dall'inizio la Chiesa è stata coinvolta in azioni mirate a proteggere da questa epidemia. Anche prima della grande espansione del virus, domenica 1° marzo, nelle chiese del Paese è stata letta una lettera del Ministro della Salute su come reagire in caso di epidemia di coronavirus. Lo stesso presidente della CEP, l'arcivescovo Stanisław Gądecki, ha pubblicato un comunicato in merito, in cui, tra l'altro, ha raccomandato estrema cautela e invitato tutti a pregare. Tale comunicato è stato poi seguito da una seconda comunicazione con indicazioni specifiche, coerenti con le raccomandazioni dei servizi sanitari, in caso di comparsa del virus in Polonia.

San Giovanni Paolo II e la beatificazione di Stefan Wyszyński

I presuli polacchi, in occasione del 100.mo anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II e della beatificazione del cardinale Stefan Wyszyński, si occuperanno inoltre dei preparativi per le celebrazioni. “Sono nostri grandi connazionali - ha detto padre Rytel-Andrianik - che hanno lasciato il segno nella storia della nostra nazione e persino del mondo intero”, per questo è così importante celebrarli. La prima giornata dei lavori vedrà, inoltre, il presidente dell'Episcopato parlare delle sfide pastorali della Chiesa nel Paese e si concluderà con una Messa, presieduta dall'arcivescovo Salvatore Pennacchio, nel Tempio della Divina Provvidenza a Varsavia. A pronunciare l’omelia, il cardinale Stanisław Dziwisz.