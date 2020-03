Nigeria: rapito domenica un sacerdote della diocesi di Otukpo

Cristiani in Nigeria

I rapitori hanno fatto perdere le loro tracce e ancora non hanno fatto pervenire notizie o richieste di riscatto

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Padre Davide Echioda, un sacerdote della diocesi di Otukpo, nello Stato di Benue, Nigeria centrale, è stato rapito domenica mentre tornava da una celebrazione.

Rapito dopo aver celebrato la Messa

Secondo quanto riportato dai media locali, il sacerdote, che lavorava nel Seminario Minore di Ochobo, nell’area a governo locale di Ohimini, si era recato a Utonkon, nella regione di Ado, per celebrare una Messa. Nel pomeriggio, mentre tornava a casa lungo la strada Alla-Akpa, è stato avvicinato da uomini armati che gli hanno immediatamente confiscato e ridotto in mille pezzi i telefoni.

Nessun messaggio dai rapitori

A quanto risulta da alcune testimonianze, poi, i rapitori hanno fermato un motociclista e si sono fatti portare nel luogo dove avevano lasciato l’auto in cui hanno caricato il prete, facendo perdere le loro tracce. La vicenda è stata confermata dall’addetto alla comunicazione della diocesi di Otukpo, fr. John Okopopu, il quale ha precisato che non si sono ancora avute notizie dai sequestratori. In Nigeria, quattro anni fa, era stato rapito e ucciso un altro sacerdote, fr. John Adeyi, di Okpokwu.