preghiamoinsieme e mandaci i tuoi whatsapp al numero 335 1243722

Il 9 marzo Papa Francesco ha deciso di celebrare in diretta la Messa a Casa Santa Marta, permettendo a tutto il mondo di pregare con lui. Francesco ha offerto la Messa per “gli ammalati per chi è colpito dal coronavirus, per i medici, gli infermieri, i volontari che tanto aiutano, i familiari, per gli anziani che stanno nelle case di riposo, per i carcerati che sono rinchiusi”.

In poche ore è nato il programma Radio "In prima linea - vivere con fede al tempo del coronavirus" (In onda alle 11.05 e alle 17.05), una settimana dopo, questo spazio è anche su Vatican News. Informiamo, condividiamo storie e iniziative, ascoltimao chi fronteggia l'epidemia da COVID-19. Cerchiamo di portare quello sguardo più grande che sgorga dal Vangelo, capace di riempire i cuori, per non lasciare nessuno da solo.

Ci trovi su FM, Satellite, DAB+ e sulle App “RADIO VATICANA” e “VATICAN NEWS”

16 Marzo ore 18.40 - Il vescovo di Bergamo: nel dramma ci sentiamo più vicini

"A me sembra che in questo momento ci sia un grandissimo bisogno di vicinanza. Ma questa vicinanza non basta". Lo afferma monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, uno dei centri più colpiti dal virus Covid-19. Nei giorni scorsi, quando ancora non si aveva la percezione della gravità del morbo, prosegue il prelato, si continuava a "vivere pensando a un po' più a se stessi". Adesso ci sentiamo più vicini. Le 400 parrocchie della Diocesi sono impegnate a portare la speranza. "Chi è malato attende innanzitutto la vicinanza di chi lo può curare e sto vedendo una generosità enorme da parte di medici, infermieri, di coloro che stanno lavorando nei nostri ospedali, nell’ospedale più grande che è intitolato peraltro a Papa Giovanni".

16 Marzo ore 18.00 - Pietrasanta scopre la Madonna del Sole

Domenica 15 marzo Pietrasanta scopre l'immagine della Madonna del Sole. Si tratta di evento del tutto straordinario. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Pietrasanta. La Santa Messa sarà celebrata alle ore 11.00 a porte chiuse. Sarà trasmessa in diretta sul canale 10 di Noi Tv del digitale terreste. "Durante il corso dei secoli - ribadisce mons. Stefano D'Atri, Proposto del Duomo di Pietrasanta - è sempre stata vicina alla cittadinanza ed è sempre stata invocata nei momenti di difficoltà".

16 Marzo ore 17.57 - Le clarisse pregano per tutti i sofferenti

Il Monastero Santa Croce di Pignataro Maggiore (CE) condivide la preghiera "in questo momento di smarrimento a motivo della diffusione del coronavirus". Il desidero della comunità scrivono su Facebook è "raggiungere tutti per assicurarvi il ricordo nella preghiera. Non dobbiamo lasciarci assolutamente schiacciare dal senso di impotenza che sperimentiamo, ma ravvivare in noi la certezza che nessuno può toglierci la 'potenza della preghiera' che arriva al cuore di Dio e cambia le sorti della storia".

Preghiera delle clarisse del monastero Santa Croce di Pignataro Maggiore

16 Marzo ore 17.48 - Coronavirus, e l'Italia riscopre il suono delle campane

Sempre più parroci decidono di suonare le campane delle proprie chiese per invitare alla preghiera le persone bloccate in casa. Un suono antico che rassicura e tranquillizza e fa riscoprire la bellezza di una cultura profondamente radicata nel Paese. Tanti parroci da nord a sud della Penisola fanno suonare a orario – alle 12, alle 19, alle 21 – le campane delle loro chiese, chiamando alla preghiera da fermi, riunendo senza muovere nessuno, celebrando nello spirito il Sacramento che è stato sottratto al corpo. Il suono delle campane si sta riscoprendo uno degli agenti di unificazione nazionale, dopo l’ammirazione collettiva per il magnifico spirito di servizio di chi lavora negli ospedali.

16 Marzo ore 14.16 - Quelle lunghe braccia sempre aperte

16 Marzo ore 14.16 - Mons. Napolioni ricoverato per il Covid-19: siamo più uniti



Nonostante la dura prova della malattia, è una testimonianza rincuorante e ricca di speranza quella del vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, positivo al Covid-19 e ricoverato all’Ospedale cittadino. Le sue condizioni sono stabili e in miglioramento progressivo. Dal nosocomio, il presule esprime il proprio cordoglio per la morte di monsignor Vincenzo Rini, ex presidente dell’Angenzia Sir, morto a causa di una polmonite interstiziale causata dal Coronavirus. Dal letto del reparto di pneumologia, il vescovo di Cremona ringrazia inoltre il personale medico e rivolge parole di incoraggiamento a quanti sono chiamati ad affrontare questa dura prova. "Chi si prende cura dei fratelli è Cristo che si prende cura di Cristo. Questo è il vero nome di tutto ciò che accade. E questo conferisce senso all’attesa, alla pazienza ed anche al dolore".

16 Marzo ore 11.30 - I cappellani ospedalieri sul fronte del Coronavirus

Ci sono anche i cappellani ospedalieri sul fronte del Coronavirus, la prima linea della Chiesa in questa emergenza nuova e dura. "Siamo accanto ai malati ma anche a medici e infermieri", ribadisce padre Germano Santone, il cappellano dell’ospedale romano San Giovanni-Addolorata. "Viviamo quotidianamente al fianco di questi ragazzi al pronto soccorso qualcuno di loro mi ha detto: ‘non chiamateci eroi’. In effetti, solo adesso ci accorgiamo di quello che queste persone stanno facendo. Ma serve un inciso: lo fanno tutti i giorni, sempre con lo stesso impegno e la stessa professionalità”.

16 Marzo ore 8.00 - Il Papa a Santa Marta prega per la pace nelle famiglie



"Continuiamo a pregare - ha detto il Papa all'inizio della celebrazione - per le persone ammalate in questa pandemia. Oggi vorrei chiedere una speciale preghiera per le famiglie, famiglie che da un giorno all’altro si trovano con i bambini a casa perché le scuole sono chiuse per sicurezza e devono gestire una situazione difficile e gestirla bene, con pace e anche con gioia. In modo speciale penso alle famiglie con qualche persona con disabilità. I centri di accoglienza diurni per le persone con disabilità sono chiusi e la persona rimane in famiglia. Preghiamo per le famiglie perché non perdano la pace in questo momento e riescano a portare avanti tutta la famiglia con fortezza e gioia".

