Il Coronavirus fa chiudere la Basilica della Natività a Betlemme

Allarme nella città palestinese per alcuni contagi rintracciati in un hotel. Sospese le attività degli uffici e delle scuole, divieto per i turisti di visitare chiese e moschee e prenotare negli hotel

Vatican News Il Coronavirus non risparmia nemmeno la Terra Santa. In un hotel della zona di Betlemme la scoperta di quattro casi sospetti di contagio ha indotto le autorità palestinesi a chiudere chiese e moschee. Per i prossimi 14 giorni dunque nel governatorato di Betlemme e Gerico pellegrini e turisti non potranno visitare fra l’altro la Basilica della Natività, come confermato dalla Custodia di Terra Santa. Il Ministero della sanità palestinese ha ordinato l'annullamento delle prenotazioni negli alberghi e la chiusura immediata di scuole e uffici con afflusso di pubblico all’interno del governatorato, compresa l’area a nord del mar Morto. Sospese anche tutte le attività sportive e sociali. A effettuare i riscontri sui casi sospetti di covid-19 sarà un ospedale di Betlemme specializzato nella disintossicazione dei tossicodipendenti, mentre un hotel della vicina Beit Jalla ospiterà i ricoveri imposti dalla quarantena.