Usa: il 7 febbraio, al via la Settimana nazionale del matrimonio

Il tema scelto per l’edizione 2020 è “Storie di Chiesa domestica”, con l’obiettivo – si legge sul sito web dei vescovi statunitensi - di focalizzare l’attenzione sulla “costruzione di una cultura della vita e dell’amore che inizia con il supporto e la promozione del matrimonio e della famiglia

Isabella Piro - Città del Vaticano

“Non è l’amore che mantiene vivo il matrimonio. È il matrimonio che mantiene vivo l’amore”: con questa citazione del teologo luterano tedesco Dietrich Bonhoeffer, si apre il volantino informativo preparato dalla Conferenza episcopale statunitense (Usccb) in vista della Settimana nazionale del matrimonio, che inizia il febbraio e si conclude il 14, memoria liturgica di San Valentino. L’evento, curato in particolare dal Segretario per i laici, il matrimonio, la famiglia e i giovani, include anche la celebrazione, il 9 febbraio, della Giornata mondiale del matrimonio.

Le difficoltà per i bambini che non vivono con entrambi i genitori

Il materiale informativo distribuito dai presuli riporta alcuni dati significativi: ad esempio, si ricorda che “i bambini che vivono con entrambi i genitori vanno decisamente meglio a scuola e hanno molti meno problemi con la legge, le gravidanze precoci e le dipendenze”. Ciò nonostante, “gli adulti sposati sono passati dal 79% del 1970 al 57% di oggi”.

Una piattaforma digitale che affronta tutti gli aspetti del matrimonio

Da ricordare che nel 2018, la Usccb ha lanciato una nuova piattaforma, “ForYourMarriage”, raggiungibile anche tramite un’apposita app, dedicata proprio alla Settimana nazionale del matrimonio. All’interno dell’area digitale, sono presenti numerose sezioni dedicate al fidanzamento, alla preparazione del sacramento coniugale, ai matrimoni misti, ma anche alla genitorialità e alla pianificazione naturale della famiglia. Disponibili, inoltre, pagine dedicate alla crisi del rapporto di coppia, all’annullamento del vincolo matrimoniale, alla violenza domestica, al sostegno e all’accompagnamento dei figli.

Il Magistero della Chiesa sul sacramento del matrimonio

Una sezione è riservata agli insegnamenti del Papa e della Chiesa e alle domande e risposte che sfatano molti falsi miti sulla dottrina sul matrimonio. Il sito web ha poi uno spazio aperto a tutte le coppie che vogliono condividere con altri le loro esperienze in tutte le fasi della vita matrimoniale. L’app offre infine approfondimenti per i responsabili dei corsi di preparazione al matrimonio e per i gruppi di famiglie che si ritrovano per incontri periodici.