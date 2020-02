Il commento di don Fabio Rosini al Vangelo di Domenica 9 febbraio 2020

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni delle Diocesi di Roma, commenta il Vangelo della V Domenica del Tempo ordinario

Commento audio al Vangelo di domenica 9 febbraio

Nel Vangelo di questa domenica (Mt 5, 13-16) Gesù dice ai suoi discepoli che sono il sale della terra e la luce del mondo



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

