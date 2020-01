Filippine, il vescovo di Kalookan: il Paese infettato dal “virus dell’indifferenza”

Mons. Pablo Virgilio David alla Conferenza sulla Nuova Evangelizzazione ha fatto riferimento all’ondata di uccisioni collegate alla “guerra alla droga” del governo. Nel Paese, infatti, gli omicidi extragiudiziali, che sembrano essere la soluzione più efficace ai problemi della criminalità e delle droghe illegali, vengono vissuti in un clima di indifferenza

Anna Poce - Città del Vaticano

Il vescovo Pablo Virgilio David della diocesi di Kalookan, parlando ieri alla Conferenza annuale filippina sulla Nuova Evangelizzazione, a Quezon City - riferisce Uca News - ha sottolineato come un "virus" pericoloso stia infettando il popolo filippino già da diversi mesi: il virus dell'indifferenza. Esso si sta diffondendo più velocemente del coronavirus, che negli ultimi giorni ha contagiato più di 6.000 persone in diversi Paesi.

Il virus dell'indifferenza che ha già ucciso migliaia di persone

"Siamo paranoici per quanto riguarda il coronavirus, che ha infettato a malapena un filippino - ha affermato il presule - ma sembra che non ci interessi affatto questo virus dell'indifferenza che ha già ucciso migliaia di persone”. Il vescovo di Kalookan ha raccontato ai partecipanti alla Conferenza di come nella sua diocesi non abbiano fine i casi di omicidio. Fra questi, l’ultimo, il 27 gennaio, quando uomini armati non identificati hanno sparato a un uomo di 37 anni. I media, tuttavia, nei notiziari hanno smesso di parlare delle vittime, lamenta il presule. Le notizie, se legate alla droga, sono notizie stantie, "più o meno le stesse”, e non più degne di nota.

Il cardinale Tagle ha invitato i filippini ad un dialogo costante

Il cardinale Luis Antonio Tagle, nuovo Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, intervenuto alla Conferenza, ha ricordato ai fedeli il "primo crimine registrato sulla Bibbia", l'uccisione di un fratello, e di come questo peccato sia stato "tramandato" fino ad oggi. Ha, dunque, invitato i filippini a partecipare al dialogo costante, perché "un vero cattolico non ha paura del dialogo", anzi, in quanto cattolico, deve porsi in dialogo. "Il dialogo - ha aggiunto - non è solo uno stile, è seguire Dio". Infine, ha esortato i circa 10.000 partecipanti al raduno a pregare affinché le persone si riconoscano come fratelli e sorelle appartenenti ad un'unica famiglia.

Quest’anno, l’incontro si è tenuto a gennaio e non a luglio, come negli ultimi sei anni, per permettere al cardinale Tagle, che ha dato il via alla Conferenza nel 2013, rispondendo all’appello del Papa per la “nuova evangelizzazione”, di parteciparvi prima della sua partenza per il Vaticano, dove prossimamente prenderà possesso dei suoi uffici romani in qualità di nuovo Prefetto di Propaganda Fidae.