Venezuela: campagna della Caritas sulla carenza di acqua nel Paese

La scarsità d'acqua, prodotto della grave crisi che il Paese sta vivendo, è diventata un problema cronico che tocca tutte le dimensioni della vita umana e sociale. Secondo la Caritas Venezuela, "uno dei principali attacchi alla dignità e alla vita dei venezuelani è la mancanza d'acqua"

Alina Tufani - Città del Vaticano

"Acqua per tutti, piena vita per tutti" è il tema della 40ª Campagna Sharing 2020 presentata dalla Commissione Pastorale Sociale della Caritas della Conferenza Episcopale Venezuelana.

L'80% dei venezuelani non ha acqua potabile

Nel comunicato, la Caritas Venezuela riprende alcune statistiche del Centro di Studi Strategici e Internazionali (Csis) che mostrano che "otto venezuelani su dieci non hanno acqua potabile". Secondo il monitoraggio sullo stato nutrizionale e sulla sicurezza alimentare delle famiglie, nei bambini sotto i 5 anni effettuato dalla Caritas Venezuela tra gennaio e marzo 2019: il 71% delle famiglie intervistate ha una sola presa d'acqua in casa, il 53% delle famiglie ha riferito di non aver ricevuto acqua nell'ultima settimana o che la fornitura è stata inferiore a 3 giorni alla settimana. La percentuale di famiglie che non forniscono il trattamento dell'acqua è del 93%; l'uso del cloro come sistema di disinfezione è quasi nullo (2% delle famiglie lo usano); la percentuale di famiglie che hanno segnalato l'uso di filtri è bassa (31%).

Ospedali e centri sanitari sono senz'acqua

Gli studi presentati dalla Caritas sottolineano che "il problema della mancanza d'acqua colpisce anche gli ospedali e gli altri centri sanitari del Venezuela, che è una fonte permanente di contaminazione e mette a rischio la vita dei malati". Un ospedale senza accesso all'acqua non può fornire un servizio adeguato". Il comunicato afferma che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, "l'85% delle cause di malattia e di morte nel mondo sono associate alla mancanza di accesso all'acqua e al consumo di acqua contaminata. La nota ricorda anche che gli studi dell'Istituto di Medicina Tropicale dell'Università Centrale del Venezuela i quali confermano che "la totale assenza di acqua ha portato la gente a situazioni disperate, come l'utilizzo dell'acqua di un fiume come il Guaire, che raccoglie tutte le acque di scarico e gli effluenti della città".

Accesso all'acqua contro lo sviluppo sostenibile

La nota della Pastorale Sociale venezuelana sottolinea che il tema dell'acqua è anche l'obiettivo dello Sviluppo Sostenibile #6, proposto dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite: "garantire l'accesso all'acqua potabile sicura e a prezzi accessibili per tutti entro il 2030". In questo contesto, la Caritas Venezuela ha sviluppato una serie di materiali di accompagnamento, come un libretto contenente cinque opuscoli di formazione sui temi legati all'acqua come diritto umano; un libretto per bambini, volantini con informazioni sui metodi di purificazione dell'acqua, poster, una borsa di studio per un ritiro in preparazione alla Pasqua, una Via Crucis. Questi materiali saranno distribuiti nelle parrocchie del Venezuela e saranno anche disponibili per il download sul sito web della Caritas www.caritasvenezuela.org.