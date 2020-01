Chiesa di Sant’Agnese: maratona evangelica nella Domenica della Parola di Dio

Più di trenta persone coinvolte nella lettura continuata del Vangelo di Matteo. Un evento di circa tre ore che si svolgerà domenica nella Chiesa romana di Sant’Agnese in Agone

Eugenio Bonanata – Città del Vaticano

Un professore, uno studente, una coppia di fidanzati. Sono tra le 38 persone che domenica pomeriggio a partire dalle 16.00 si alterneranno sull’altare della Chiesa di Sant’Agnese in Agone, nei pressi di Piazza Navona, per la lettura ‘non stop’ del Vangelo di Matteo. Si tratta dell’iniziativa del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, annunciata dal presidente, l’arcivescovo Rino Fisichella, che nei giorni scorsi in Sala Stampa Vaticana ha illustrato il calendario della Domenica della Parola di Dio istituita dal Papa per incoraggiare la riscoperta della Sacra Scrittura.

La formula

L’elenco dei nomi per l’appuntamento nella chiesa romana è rappresentativo di diverse categorie sociali. Dopo una breve introduzione, andranno davanti al leggio anche un medico, uno sportivo, un’attrice. E ancora: un’intera famiglia valdese, una ortodossa e una cristiana. “La lettura è un gesto semplice che richiama tutti al valore della Parola di Dio”, dice David Lo Bascio, presidente del Centro Oratori Romani, che parteciperà a nome dei catechisti.

L’auspicio

Ci sarà anche un non vedente, che leggerà in braille, mentre altri brani verranno ‘segnati’ nella lingua italiana dei segni (LIS). “Leggeremo uno accanto all’altro entrando in relazione come se fosse una piccola scuola di convivenza”, afferma Nina Fabrizio che rappresenterà i giornalisti. La scelta è ricaduta sul Vangelo di Matteo perché questo Vangelo sarà letto nelle domeniche di quest’anno e, pertanto, si presta ad introdurre la preghiera e la meditazione dei fedeli nel corso del 2020. “La lettura di queste pagine – prosegue la Fabrizio – ci interroga e ci stimola continuamente, dandoci sempre nuovi spunti su cui riflettere”.

L’invito

Come all’esterno della Basilica di San Piero al termine della Messa presieduta da Francesco domenica mattina alle 10.00, anche fuori dalla Chiesa di Sant’Agnese in Agone verrà distribuita l’edizione speciale della Bibbia che la San Paolo ha pubblicato per l’occasione. “Leggi la Parola di Dio che hai tra le mani e ascolta la voce del Signore che ti indica il sentiero della vita”, scrive il Papa nel chirografo riportato nelle prime pagine. “Penso che sia l’augurio più bello per viere questa giornata – commenta Lo Bascio - affinché non sia un evento isolato, ma che porti la Parola nella vita di ciascuno”.

La diretta Tv

Il Coro della Diocesi di Roma, diretto da monsignor Marco Frisina, animerà il momento organizzato all’interno della Chiesa nel cuore della città. Il tutto verrà trasmesso in diretta televisiva dall’emittente Telepace (disponibile sul canale 73 del digitale terrestre nella zona di Roma; sul canale 515 della piattaforma Sky e sul canale 815 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat) nonché in streaming sul sito internet www.telepacenews.it