Francia: il cardinale Barbarin assolto in appello

Il verdetto è stato emesso oggi dalla Corte d'appello del Tribunale penale di Lione che ha accolto il ricorso del porporato

Il cardinale Philippe Barbarin era condannato in primo grado a sei mesi di carcere con la condizionale, con l’accusa di non aver denunciato abusi sessuali su minori in relazione alle accuse contro l'ex sacerdote Bernard Preynat. Tuttavia, il procedimento giudiziario potrebbe continuare. Infatti, François Devaux, presidente dell'associazione La Parole Libérée, si era detto pronto a ricorrere alla Corte Suprema se il tribunale avesse accolto le richieste del procuratore generale.

Per quanto riguarda il governo della diocesi, uno degli avvocati del cardinale Barbarin aveva annunciato a fine novembre che il suo cliente avrebbe "lasciato Lione". Per il momento, anche se la Diocesi di Lione è sotto la guida di monsignor Michel Dubost come Amministratore apostolico, il cardinale Barbarin rimane come arcivescovo di Lione.

L’ex sacerdote Bernard Preynat, da parte sua, è stato oggetto di un processo ecclesiastico ed è stato destituito dallo stato clericale l'estate scorsa. Il suo processo penale si è svolto dal 14 al 17 gennaio scorsi, in un procedimento completamente separato da quello riguardante il cardinale Barbarin. Il pubblico ministero ha chiesto all'ex sacerdote la condanna ad almeno otto anni di carcere per molteplici abusi sessuali su ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Il verdetto sarà emesso il 16 marzo.