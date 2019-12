E' morto padre Giancarlo Politi: missionario del Pime in Cina e Hong Kong

Ha vissuto molti anni ad Hong Kong occupandosi della vita della comunità cinese. Direttore di “Mondo e Missione” e di “AsiaNews” per lunghi anni ha collaborato da Hong Kong con la Radio Vaticana con servizi e interviste. Si è spento dopo una lunga malattia

Padre Politi è morto questa notte alle 0.15 a 77 anni; era sacerdote del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) da 53 anni. Nell’ultimo periodo - riferisce l'Agenzia AsiaNews - si era ritirato a Rancio di Lecco, nella casa per missionari anziani, perché affetto dal morbo di Alzheimer.

La sua vita al servizio del Vangelo in Asia

Nato ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, il 19 marzo 1942, dopo aver frequentato i seminari della diocesi di Milano, nel 1961 entra nel Pime a Villa Grugana per l’anno di formazione. Emette il giuramento il 25 giugno 1965 ed è ordinato il 28 giugno 1966 a Milano dal card. Giovanni Colombo. Incaricato delle vocazioni e i movimenti giovanili (1966-67), dopo un periodo a Londra per lo studio dell’inglese, nel 1969 consegue la licenza in teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Destinato all’India, è assistente in parrocchia a Mumbai e frequenta la facoltà teologica del Pontificio Ateneo di Pune. Non potendo ottenere il visto permanente per l’India, viene trasferito ad Hong Kong. Per diversi anni è vicario cooperatore a Tsuen Wan. Chiamato in Italia far parte della commissione preparatoria al Capitolo, nel 1977 è trattenuto a Milano come vice-direttore e amministratore del Centro missionario. Nel 1981 torna ad Hong Kong, dapprima come parroco di Yuen Long (N.T.), poi, nel 1986, con lettera del superiore generale viene nominato Direttore dell’Ufficio stampa HK e dell’Agenzia AsiaNews. Richiamato in Italia nel 1993, è nominato Direttore del Centro Missionario a Milano e nel 2001 è richiesto alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Cep) come esperto di problemi cinesi. Terminato il mandato nel 2003, viene nominato direttore spirituale nel seminario teologico Pime a Monza e dal 1° aprile 2012 al 30 aprile 2014 è rappresentante legale del Pime in Italia.

La collaborazione con la Radio Vaticana

Negli anni ’80 e ’90 collabora attivamente da Hong Kong con la Radio Vaticana realizzando servizi sulla chiesa cinese. Come direttore di “Mondo e Missione” rilascia numerose interviste mostrando sempre un grande equilibrio ed una profonda conoscenza della realtà della chiesa asiatica.

Gli della malattia vissuti con fede

Nel 2017, per motivi di salute, si trasferisce nella Comunità di Rancio di Lecco, vivendo la sua malattia – il morbo di Alzheimer - in prima persona. In una lunga intervista, in cui parla di un progetto promosso dalla Federazione Alzheimer Italia,rivolgendosi a chi vive la sua stessa malattia afferma: “Si è padri, madri o fratelli anche da ammalati. Non piangetevi addosso. Le medicine sono solo una parte dalla vita. Ciò che conta è la bellezza dell’esistenza”.

I funerali saranno celebrati domani nella cappella della casa del Pime a Rancio di Lecco alle 9.30. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero del Pime a Villa Grugana.