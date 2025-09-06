Ռայի Պատրիարք. «Լիբանանի մէջ երկու խումբ չենք, Բոլորս ալ լիբանանցիներ ենք. Պէտք չէ յաղթող ու պարտուող ըլլայ»
Մարոնիներու Ռայի պատրիարքը հինգշաբթի օր Տիմանի մէջ մարոնի պատրիարքութեան ամարանոցին մէջ ընդունեց երեսփոխան Ուալիտ Պաարինին եւ Աքքարէն մեծաթիւ պատուիրակութիւն մը:
Ռայի պատրիարքը յայտնեց. «Բոլորս անհամբեր կը սպասենք զէնքի լիբանանեան գերիշխանութեան տակ միաւորման, եւ անշուշտ, երբ Լիբանանի գերիշխանութեան մասին կը խօսինք, չենք կրնար անտեսել կամ մէկդի ձգել հարաւի մէջ իսրայէլեան ներկայութեան խնդիրը: Հարաւային Լիբանանի մէջ հինգ (բռնագրաւեալ) կէտերու ներկայութիւնը ի՞նչ իմաստ ունի: Իմ կարծիքովս, ատիկա կը խափանէ երթը: Լիբանանեան բանակը կրնայ հարցերը վերահսկել, սակայն հինգ կէտերու գոյութիւնը կը խափանէ երթը, թէ՛ բռնագրաւումին, թէ՛ ալ Հըզպալլայի համար:
«Կացութիւնը շատ նուրբ է, եւ կը յուսամ, որ վաղը փոխհասկացողութիւն կը գոյացնեն, եւ տարակարծութեան կէտ չ՛ըլլար, որովհետեւ Լիբանանի մէջ տարակարծութիւններու տեղ չկայ, եւ ժամանակն է, որ բոլորս մէկ ճշմարտութեան շուրջ փոխադարձ հասկացողութիւն գոյացնենք: Լիբանանի մէջ երկու խումբ չենք, բոլորս լիբանանցիներ ենք: Պէտք չէ յաղթող ու պարտուող ըլլայ»:
Աղբիւրը` Ազդակ
