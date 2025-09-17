Որոնել

Որոնել

Որոնել

hyՀայերէն
2025.09.14 Commemorazione dei martiri e testimoni della fede del XXI secolo
Աշխարհ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը մասնակցեցաւ Վատիկանի մէջ կայացած 21-րդ դարու նահատակներու նուիրուած արարողութեան

Յիշեալ արարողութեան մասնակցելու համար Պապը պաշտօնական հրաւէր ուղղած էր Արամ Ա. կաթողիկոսին, ինչպէս նաեւ բոլոր եկեղեցիներու պետերուն: Յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան եւ վեհափառ հայրապետին, արարողութեան մասնակցեցաւ Կիպրոսի Հայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Կոմիտաս արք. Օհանեան: Այս առիթով սրբազան հայրը Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին եղբայրական ողջոյնները փոխանցեց պապին:

Կիրակի, 14 սեպտեմբեր 2025-ի երեկոյեան, Վատիկանի Սուրբ Պօղոս տաճարին մէջ, Լեւոն ԺԴ. պապին նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ միջեկեղեցական յատուկ արարողութիւն` նուիրուած 21-րդ դարու բոլոր նահատակներուն:

Յիշեալ արարողութեան մասնակցելու համար Պապը պաշտօնական հրաւէր ուղղած էր Արամ Ա. կաթողիկոսին, ինչպէս նաեւ բոլոր եկեղեցիներու պետերուն: Յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան եւ վեհափառ հայրապետին, արարողութեան մասնակցեցաւ Կիպրոսի Հայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Կոմիտաս արք. Օհանեան: Այս առիթով սրբազան հայրը Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին եղբայրական ողջոյնները փոխանցեց պապին:

Յայտնենք, որ շաբաթ մը առաջ, վեհափառ հայրապետը յատուկ նամակ յղեց Լեւոն ԺԴ. պապին` ողջունելով անոր վերոյիշեալ նախաձեռնութիւնը, միաժամանակ շեշտեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ու Վատիկանի միջեւ գոյութիւն ունեցող պատմական յարաբերութեան նոր մղում տալու հրամայականը եւ յայտնեց մօտ ապագային Վատիկանի մէջ հանդիպում ունենալու կարելիութիւնը:

 

Շնորհակալութիւն յօդուածը ընթերցելուն համար։ Եթէ կը փափաքիս թարմ լուրեր ստանալ կը հրաւիրենք բաժանորդագրուիլ մեր լրաթերթին` սեղմելով այստեղ

17/09/2025, 09:17
Ունկնդրէ Փոտքասթերը
Ունկնդրէ Փոտքասթերը
Հրեշտակ Տեառն
Հրեշտակ Տեառն
Քահանայապետական ունկնդրութիւն
Քահանայապետական ունկնդրութիւն
Քու ներդրումդ վեհանձն առաքելութեան մը համար. Քու ներդրումդ վեհանձն առաքելութեան մը համար.