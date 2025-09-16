Որոնել

Կազայի հատուածին մէջ Իսրայէլի գործողութիւնները ցեղասպանութիւն են

ՄԱԿ-ի յանձնաժողովը Իսրայէլի գործողութիւնները Կազայի հատուածին մէջ ճանչցած է որպէս ցեղասպանութիւն։

Իսրայէլը այս գիշեր լայնածաւալ յարձակում սկսած է Կազայի վրայ․ քաղաքը քսան վայրկեանուան ընթացքին ենթարկուած է 37 հարուածի, նաեւ ուղղաթիռներէ։

Իսրայէլի պաշտպանութեան բանակը գործողութիւնը սկսած է երկուշաբթի երեկոյեան․ նախ հարուածած են ռազմաօդային ուժերը, ապա ներս մտած են հրասայլերը։ Նախնական տուեալներով՝ զոհուած է 62 մարդ, գրած է WAFA-ն։ Պաշտպանութեան նախարար Իսրայէլ Քացը խոստացած է քաղաքին մէջ գործել մինչեւ «Համաս»-ի լիակատար պարտութիւնը։

Իսրայէլի արտաքին գործոց նախարարութիւնը կոչ ըրած է լուծարելու ՄԱԿ-ի այն յանձնաժողովը, որ հրապարակած էր զեկոյ, ուր Իսրայէլի գործողութիւնները Կազայի մէջ ճանչցուած էին որպէս ցեղասպանութիւն։ Նախարարութիւնը յայտարարած է, որ զեկոյցը հիմնուած է «սուտերու վրայ»։

Աղբիւրը՝ Արեւելք

