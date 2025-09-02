ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակը լուծարուեցաւ
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Ֆինլանտայի արտաքին գործոց նախարար Էլինա Վոլթոնեն եւ ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Ֆերիտուն Հ. Սինիրլիօղլու ողջունեցին նախարարաց խորհուրդի որոշումը Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի միացեալ դիմումէն ետք փակելու Մինսքի հոլովոյթն ու անոր առնչուած կառոյցները: Այս մասին հաղորդեց ԵԱՀԿ-ի պաշտօնական կայքը:
«Կ՛ուզեմ անգամ մը եւս փոխանցել իմ ջերմագին շնորհաւորութիւններս Հայաստանին ու Ազրպէյճանին խաղաղութեան եւ յարաբերութիւններու բնականոնացման ուղղութեամբ իրենց պատմական համաձայնութիւններուն եւ անոնց անյապաղ գործադրութիւնը սկսելու անոնց վճռական որոշումին համար: Առանց յապաղումի ընդառաջեցի անոնց միացեալ դիմումին, եւ կ՛ուզեմ անկեղծ գնահատանքս յայտնել կողմերուն հոլովոյթին իրենց հոյակապ գործակցութեան համար: Կ՛ուզեմ նաեւ գնահատել մասնակից պետութիւնները այս համախոհութեան գոյացման գծով իրենց գործակցութեան ոգիին համար», յայտնեց Վալթոնեն:
Սինիրլիօղլու իր կարգին ըսաւ. «Այս պատմական զարգացումը կ՛ընդգծէ, թէ նոյնիսկ տագնապի ու անվստահութեան տասնամեակներէ ետք դիւանագիտութիւնը ի՛նչ կրնայ իրագործել: Անիկա կ՛ապացուցէ, թէ համաձայնութիւնը կարելի կը մնայ, երբ կողմերուն միջեւ հասարակաց եզրեր գտնելու միացեալ վճռակամութիւն գոյութիւն ունի»:
ԵԱՀԿ-ի կայքը կը նշէ. «ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի գրասենեակն ու ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղարը վերահաստատեցին իրենց աներեր յանձնառութիւնը աջակցելու ջանքերու, որոնք Հայաստանին, Ազրպէյճանին եւ ամբողջ շրջանին տեւական խաղաղութիւն ու կայունութիւն կը բերեն»:
Ի պատասխան «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանի հարցումին, Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութենէն յայտնած են, թէ 1 սեպտեմբերին ստացուած է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Ֆինլանտայի արտաքին գործոց նախարարի նամակը, որով ան կը հաւաստէ, թէ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի հոլովոյթի եւ առնչուող կառոյցներու լուծարման վերաբերեալ որոշման համար սահմանուած լռելեայն ընթացակարգը ԵԱՀԿ-ի անդամ պետութիւններու կողմէ չէ խախտուած, եւ որոշումը 1 սեպտեմբերէն կը նկատուի ընդունուած:
Այս մէկը կը յայտնէ նաեւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ ծառայութիւնը: Պաքու նաեւ կ՛ընդգծէ, թէ այդ որոշումով անվաւեր կը ճանչցուին ԵԱՀԿ-ի ծիրին մէջ հայ-ազրպէյճանական տագնապին վերաբերող նախապէս որդեգրուած բոլոր փաստաթուղթերը:
Աղբիւրը՝ Ազդակ
