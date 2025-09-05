Նորաձեւութեան մեծ վարպետ՝ Ճօրճիօ Արմանիի մահը
91 տարեկան հասակին մահացած է աշխարհահռչակ նորաձեւութեան ձեւաւորող Ճօրճիօ Արմանի։
Լուրը կը հաղորդէ «Ռօյթըրզ»։
Արմանի ժամանակակից իտալական ոճի եւ նրբագեղութեան հոմանիշն էր։ Ան համատեղեց ձեւաւորողի տաղանդը գործարարի հմտութեան հետ՝ ղեկավարելով ընկերութիւն մը, որուն տարեկան շրջանառութիւնը կը կազմէր մօտաւորապէս 2,3 միլիառ եւրօ (2,7 միլիառ տոլար)։
«Armani Group»-ը անսահման վշտով յայտարարեց իր ստեղծողի, հիմնադրի եւ անխոնջ շարժիչ ուժի՝ Ճօրճիօ Արմանիի մահուան մասին։
Ճօրճիօ Արմանի ծնած է 1934-ին, Փիաչենցա քաղաքին մէջ։ 1975-ին հիմնադրած իր մակնիշը, որ դարձաւ համաշխարհային նորաձեւութեան խորհրդանիշ՝ միաժամանակ պահպանելով դասական պարզութիւն եւ անթերի գծեր։ Անոր հագուստները հագած են հոլիվուտեան մեծ աստղեր, քաղաքական առաջնորդներ եւ արքայական ընտանիքներ։
Արմանի կը նկատուէր իտալական նորաձեւութեան մեծ դեսպան՝ տարածելով նրբաճաշակութիւն ու ինքնավստահութիւն աշխարհի բոլոր մայրաքաղաքներուն մէջ։ Բացի հագուստէն, ան իր անունը կապեց օծանելիքներու, զարդեղէններու, նիւթական ձեւաւորումի եւ նոյնիսկ հիւանդանոցային ճարտարապետութեան հետ։
Անոր ժառանգութիւնը կը մնայ ոչ միայն իբրեւ միլիառաւոր տոլարի արժէք ունեցող կայսրութիւն, այլեւ իբրեւ ստեղծագործական ոգի մը, որ տասնամեակներ շարունակ տուաւ նոր ձեւ եւ խօսք ամբողջական սերունդներու։
Աղբիւրը՝ Արեւելք
Շնորհակալութիւն յօդուածը ընթերցելուն համար։ Եթէ կը փափաքիս թարմ լուրեր ստանալ կը հրաւիրենք բաժանորդագրուիլ մեր լրաթերթին` սեղմելով այստեղ