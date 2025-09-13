Որոնել

Աշխարհ

Lիբանանի նախագահը ընդունեց Հայ-Կաթողիկէ Կաթողիկոս-Պատրիարք՝ Մինասեանի այցելութիւնը

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Զօր. Ժոզէֆ Աուն ուրբաթ 12 սեպտեմբերին Պաապտայի նախագահական պալատին մէջ ընդունած է Հայ Կաթողիկէ Ն.Ա.Գ.Տ. Ռաֆայէլ-Պետրոս 21-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքի այցելութիւնը։

Նախագահական Պալատի հարապարակած հաղորդագրութեան մէջ կը նշուի,  Կաթողիկէ Հայոց Ն.Ա.Գ.Տ. Ռաֆայէլ Պետրոս Մինասեան այսօր ընդունուած է երկրի նախագահ Զօր. Ժոզէֆ Աունին կողմէ։

Այցի նպատակն էր նախագահը հրաւիրել մասնակցելու Վատիկանի մէջ առաջիկայ 19 Հոկտեմբերին կայանալիք մեծ տօնակատարութեան , որուն ընթացքին ալ Հռոմի Լեւոն 14-րդ Պապը սրբադասումը պիտի կատարէ եւ սուրբ հռչակէ Հայ Կաթողիկէ եռամեծ կրօնաւորներէն՝ Իգնատոս Մալոյեան արքեպիսկոպոսը։

13/09/2025, 08:36
