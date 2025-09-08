Mary’s Meals: Դպրոցական սննդամթերքի բաշխումը գերազանցած է օրական
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան
Սուրբ Կոյս Մարիամի ծննդեան տօնին օրը Mary’s Meals կազմակերպութիւնը պատմական նուաճումի մասին յայտարարութիւն մը տարածած է, այն է` որ երեք միլիոն մանուկները ամէն օր դպրոցի մէջ կը ստանան սնունդ շնորհիւ կազմակերպութեան ծրագիրներուն։
Magnus MacFarlane-Barrow-ի կողմէ Սքոթլանտայի մէջ հիմնուած կազմակերպութիւնը իր աշխատանքը կենտրոնացուած է է մոլորակի ամենաաղքատ և ամենաանտեսուած տարածքներու վրայ, ուր հակամարտութիւնը, քաղաքական անկայունութիւնը և կլիմայի փոփոխութիւնը կը սպառնան կրթութեան հասանելիութեանը և արենային անվտանգութեան։
Իւրաքանչիւր մանուկ արժէքաւոր է. Մենք կ՛ուզենք յոյս ներշնչել լ այնտեղ ուր ան պակաս է» հաստատած է այս առիթով կամակարութեան հիմնադիրը տեղեկացնելով որ կազմակերպութիւնը կը գործէ 40 երկրներուն մէջ ու թէ անիկայ հիմնուած է գլխաւորաբար կամաւորական գործի վրայ, մարդիկ որոնք կ՛ արթննան լուսաբացին՝ իրենց համայնքներու դպրոցներուն սննդարար և անվտանգ ճաշեր պատրաստելու համար:
Այս աշխատաձեւի շնորհիւ ընդամէնը 22 եւրոյով կարելի է մէկ տարի կերակուր ապահովել մանուկի մը, նշուած է ի միջի այլոց յայտարարութեան մէջ ուր ապա կոչ ուղղուած է համայն աշխարհի բարի կամքի տէր մարդոց իրեն սատարը բերելու ծրագրին։
Այսօր ամբողջ աշխարհի մէջ հինգ տարեկանէն վաղ աւելի քան 181 միլիոն մանուկ կ՛ապրի խիստ սննդային աղքատութեան պայմաններու մէջ, և ամէն օր անոնցմէ հազարաւորներուն համար վտանգը կայ մահուան սովի հետ կապուած պատճառներու բերումով։
