ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ – Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդունած է «Մեր ձեւով» շարժումի ներկայացուցիչները
Օգոստոս 30-ին, Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդունած է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին ուխտի գացած «Մեր ձեւով» ժողովրդական կամաւորական շարժումի համակարգող խորհուրդի անդամները։
Հանդիպումին՝ շարժումը համակարգող Նարեկ Կարապետեան Վեհափառ հօր ներկայացուցած է շարժումին հիմնական նպատակներն ու գործունէութեան առաջնահերթութիւնները՝ յաղթահարելու հայրենի կեանքին մէջ առկայ հիմնախնդիրները։
Կաթողիկոսը գոհունակութիւն յայտնած է, որ շարժումը պիտի գործէ ազգային բարերար Սամուէլ Կարապետեանի գաղափարներով՝ ի նպաստ երկրի զարգացման ու յառաջընթացին՝ ցաւով անդրադառնալով նաեւ, որ ան կը շարունակէ «ապօրինաբար ազատազրկուած մնալ Հայոց եկեղեցւոյ հանդէպ դրսեւորած իր նախանձախնդիր ոգիին համար»։
Հայրենիքին առջեւ ծառացած ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրներու դիմագրաւման համար Գարեգին Բ. առաջնահերթ եւ հրամայական նկատած է ազգային միասնականութեան ամրապնդումը եւ աշխարհասփիւռ հայ ժողովուրդի ներուժին համախմբումը։ Այս առումով Վեհափառ Հայրապետը ընդգծած է համագործակցութիւնը ազգային եւ հոգեւոր կառոյցներուն հետ։
Աւարտին, Հայոց հայրապետը մաղթած է Սամուէլ Կարապետեանին շուտափոյթ վերադարձ ընտանեկան օճախ՝ ընդգծելով, որ Մայր Աթոռը պիտի շարունակէ իր կարելին ի գործ դնել բարերարին եւ Միքայէլ ու Բագրատ արքեպիսկոպոսներու ազատ արձակման ուղղութեամբ։ Գարեգին Բ. ազգօգուտ ու արդիւնաւէտ առաքելութիւն մաղթած է շարժումի ներկայացուցիչներուն։
Աղբիւրը՝ Նոր Յառաջ
