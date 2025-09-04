Ժինփինկ. «Աշխարհը խաղաղութեան կամ պատերազմի ընտրանքին առջեւ կանգնած է»
Չինաստանի նախագահ Շի Ժինփինկ Փեքինի մէջ Համաշխարհային պատերազմին մէջ արձանագրուած յաղթանակի 80-ամեակին նուիրուած զինուորական մեծ տողանցքի ընթացքին իր արտասանած խօսքին մէջ նշեց. «Աշխարհը խաղաղութեան կամ պատերազմի ընտրանքին առջեւ կանգնած է»:
«Պիտի արագացնենք համաշխարհային մակարդակի բանակի կառուցումը եւ վճռականութեամբ պիտի պաշտպանենք մեր գերիշխանութիւնը», նշեց Ժինփինկ:
«Այսօր այստեղ հաւաքուած ենք ամրապնդելու խաղաղութիւնը եւ հասարակաց ապագայ կառուցելու, այնպիսի պահու մը, որ մարդկութիւնը խաղաղութեան եւ պատերազմի միջեւ ընտրանք մը կը դիմագրաւէ», ըսաւ Չինաստանի նախագահը:
Փեքինի մէջ զինուորական մեծ տողանցքին ներկայ էին օտարերկրեայ աւելի քան 20 ղեկավարներ, որոնց շարքին` Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինն ու Հիւսիսային Քորէայի ղեկավար Քիմ Եոնկ Ընը:
Աղբիւրը` Ազդակ
Շնորհակալութիւն յօդուածը ընթերցելուն համար։ Եթէ կը փափաքիս թարմ լուրեր ստանալ կը հրաւիրենք բաժանորդագրուիլ մեր լրաթերթին` սեղմելով այստեղ